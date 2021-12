Les Suns ne s’éteignent pas : il y a déjà 18 victoires d’affilée

Phoenix a sorti un match de triche ce matin contre Detroit (114-103). Non pas à cause du rival, les Pistons sont l’une des pires équipes de la NBA (4-18), mais à cause de la situation du jeu : entre le choc de mercredi dernier contre les Golden State Warriors et duel de ce soir contre les Golden State Warriors (04h00) au Chase Center de La Bahía. Encore une fois, les deux géants de l’Ouest s’affrontent après le dernier (et mérité) triomphe des Arizonans. Il y a un certain désir de vengeance à San Francisco.

Ces rencontres avec le cocotier à l’horizon sont difficiles. Ils se compliquent après l’épuisement émotionnel, physique et psychologique subi pour vaincre la noix de coco. Mais les Suns ont un équipement de plus. Bon, ils ont une boite automatique pour vaincre les ennemis et ajouter et ajouter et ajouter des triomphes. Il y en a déjà 18 de suite pour le solde 19-3. Le leader de la Ligue (86,4 % de victoires) n’a plus baissé depuis le 28 octobre dernier face aux Sacramento Kings. Dans ces moments-là, Phoenix a accumulé trois défaites pour un équilibre 1-3 incompréhensible. Quelle est la vie 18 matchs plus tard.

« C’est vraiment super de faire partie de ça », a avoué Monty Williams, entraîneur d’un Suns qui ne se fane pas malgré l’absence de Devin Booker. Le gardien a raté le premier match de la saison en raison d’une blessure à la cuisse gauche, qui a souffert au deuxième quart contre les Warriors. Ils sont 23,2 points de moins par match que Phoenix avait à fournir avec les 19 par tête et du banc de Cameron Payne et Cam Johnson (4/6 en triple).

Chris Paul et Cunningham

Et d’un grand Chris Paul qui n’a pas trouvé beaucoup de résistance dans la répartition du ballon (12 passes décisives) que ce soit dans le pick and roll avec Deandre Ayton (17 points et 12 rebonds) ou avec l’un des extérieurs libérés après la pénétration. Allez, au jour le jour à Phoenix, mais cette fois contre certains Des pistons qui ont résisté jusqu’aux deux dernières minutes et qu’ils ont réussi à se relever après avoir perdu 18 points au troisième quart (80-62).

Jerami Grant (34 points) a été le soutien des visiteurs tout au long du duel et Cade Cunningham, celui chargé de mener la charge pour en arriver à un (80-79). Le numéro un du repêchage a marqué 10 de ses 19 points en seulement trois minutes, le temps d’une tentative de retour qui est restée sur le rivage.