Les Suns ne transpirent même pas contre les Lakers

Il n’y a plus d’histoire : quand une grande équipe joue contre une qui se situe entre la mauvaise et la médiocre, celle qui est nettement meilleure gagne presque toujours. Et généralement clairement… et sans forcer la machine. C’était donc à LA, dans l’ancien Staples qui se trouve être Crypto.com Arena. Symptômes de ces temps. 90-108, tâche d’habillage des Phoenix Suns, que si ce n’est pas la meilleure équipe de la NBA en ce moment, c’est quelque chose de franchement similaire. A 25-5, ils ne sont pas dans la même Ligue (bien qu’ils partagent même Division) que ces Lakers qui enchaînent trois défaites et reviennent à 50%, reflet de plus en plus juste (16-16) de leur réalité. Après avoir cumulé trois victoires pour la première fois, Tout leur est arrivé car c’est comme ça que cette saison est pour eux. Maintenant, ils ont un match avec les Spurs avant le match de Noël contre les Nets, un moment fort qui a été sapé par l’état désastreux des Angelenos et la fureur avec laquelle COVID frappe les deux franchises. Cette nuit du 25-D, et si la pandémie le permet, les Suns accueillent les Warriors dans le troisième chapitre de ce qui sent bon la fin anticipée de l’Occident.

Les Lakers se sont retrouvés sans Anthony Davis, qui, au milieu de l’annus horribilis, a subi une blessure au genou qui l’empêchera de jouer pendant plus d’un mois. Autour, ce serait presque le minimum, environ cinq ou six semaines. Selon les protocoles, Reaves, Bazemore, Bradley ou Monk ne le sont pas non plus. Frank Vogel n’est même pas là, et Kendrick Nunn n’est pas revenu (pas encore fait ses débuts). Les Lakers n’ont jamais leur rotation, même le moins du monde, un mantra vrai mais déjà ennuyeux pour une équipe qui n’est pas au trot. En théorie, Dwight Howard et Talent Horton-Tucker étaient de retour. Mais le premier n’a pas pu jouer et le second est entré sur le terrain… et a fait un désastre retentissant : 3 points et 1 passes décisives au 1/13 au tir. Touché par l’arrêt des protocoles, il peut être accordé, mais dans la mauvaise ligne de presque toute sa saison où il était l’un des jokers des Lakers, un joueur en qui il avait mis beaucoup d’espoir et qui pourrait contribuer à renforcer un rotation dans laquelle il est désormais impossible de savoir qui est du jour au lendemain. Isaiah Thomas est resté au 1/11 en tirs et, À tout le moins, Trevor Ariza a montré à quel point il serait important dans cette version optimale et complète des Lakers que nous ne verrons probablement jamais.: 12 points, 5 rebonds, défense et 3/3 sur des triplés lors de son deuxième match de la saison.

En l’état, les Lakers ont vécu jusqu’à ce que les Suns s’ennuient et que le score soit égal. Le premier pull local (16-6) était dû à un mauvais départ depuis le périmètre de l’équipe de l’Arizona, qui a raté ses neuf premiers triples, quasiment aucun en raison de la bonne défense des Lakers. Au deuxième quart-temps s’est fait entendre un chant du cygne de l’équipe désormais dirigée par David Fizdale : 40-33. Le reste cousait et chantait pour certains Suns qui gagnaient quand et comme ils voulaient : 38-54 partiel en seconde mi-temps Dans lequel, parce que les frayeurs ne s’arrêtent jamais à LA, LeBron est tombé après une pénétration au pied de Jae Crowder et a eu des problèmes de cheville le reste du match.

LeBron a bien joué, surtout au début et alors qu’il a eu le courage de tirer son équipe : 34 points, 7 rebonds. Russell Westbrook n’a pas fait grand-chose (22 + 10 + 5) et seul Ariza était à un bon niveau avec les autres, un groupe marqué par les échecs de Horton-Tucker et Thomas et la catastrophe que c’est tous les jours DeAndre Jordan, qui a dû reprendre la rotation en raison des absences de Davis et Howard et qu’il a signé un -26 en 15 minutes. Difficile d’empirer. Que feront les Lakers sur le marché d’hiver ? Est-il possible que tous ou presque tous les principes de ce qu’aurait dû être leur rotation le soient un jour ? Votre plafond est-il une très bonne équipe, quelque chose qui est maintenant à des années-lumière, juste une bonne ou juste une médiocre ? 32 matchs se sont écoulés et personne ne sait rien. Et, pire encore, il y a de moins en moins de personnes qui veulent obtenir des réponses. Au cas où.

Sous les soleils, tout va bien. Après sa blessure musculaire, Devin Booker retrouve du tonus : il s’est entraîné aux dépens des Lakers et a ajouté 24 points, 9 rebonds et 7 passes décisives tout en faisant le travail (minimalement) acharné entre Bridges, Ayton, Cam Johnson et un JaVale McGee qui a été un formidable ajout à la rotation d’une équipe qui n’a pas serré Chris Paul (11 points, 9 passes décisives). Comme s’il le fallait contre ces Lakers…