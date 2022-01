Les Suns ont facilement battu les Clippers avec le triple-double de Chris Paul

Triomphe confortable de Soleils de phénix contre les Clippers de Los Angeles 106-89 avec 24 points de Cam Johnson, 19 de Jalen Smith et triple-double d’un monumental Chris Paul (14 points, 13 rebonds et 10 passes décisives). L’équipe de l’Arizona a facilement battu les Clippers épuisés malgré le mauvais jeu de Devin Booker (11 points après avoir raté 17 des 22 tirs qu’il a tirés et les 7 triplés qu’il a réalisés). Sur les Clippers, le meilleur était Marcus Morris. Serge Ibaka a terminé avec 8 points et 6 rebonds en 20 minutes de jeu.

