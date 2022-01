Les Suns ont une situation difficile avec laquelle ils sont heureux de faire face

Bismack Biyombo (photo via Zenger)

*(Par Evan Sidery) – Comme de nombreuses équipes sont actuellement en NBA, les Phoenix Suns sont durement touchés par COVID-19. L’entraîneur-chef Monty Williams est revenu hors des protocoles de la ligue mardi pour guider les Suns vers une victoire impressionnante sur les Pélicans de la Nouvelle-Orléans, et Deandre Ayton, Jae Crowder JaVale McGee ont été autorisés à revenir après reconditionnement. (Seuls Abdel Nader et Landry Shamet restent dans les protocoles.)

En l’absence d’Ayton et McGee, deux rouages ​​clés du succès des Suns pour lancer la campagne 2021-2022, un débat intéressant jaillit de nulle part. Adrian Wojnarowski d’ESPN vient de rapporter que Phoenix a signé le centre vétéran Bismack Biyombo pour le reste de la saison, et immédiatement, il est devenu une pièce précieuse qui prospère aux côtés de Chris Paul dans des situations de pick-and-roll.

Après n’avoir pas joué dans un match de la NBA pendant 10 mois, Biyombo a été choisi en agence libre et a en moyenne 13,5 points, 6,0 rebonds, 2,0 passes décisives, 2,0 blocs et 1,5 interceptions en seulement 23,6 minutes au cours des deux derniers matchs des Suns contre les Charlotte Hornets. et les pélicans de la Nouvelle-Orléans. Biyombo a été une pièce nécessaire qui ajoute de la taille et de la résistance au bas, et il a également été un ajustement si synergique aux côtés de Paul et Devin Booker, qui l’ont constamment mis en place autour du bord pour des opportunités nourries à la cuillère. Biyombo est 11 sur 13 sur le terrain.

Devin Booker n°1 des Phoenix Suns célèbre avec ses coéquipiers Deandre Ayton n°22 et Chris Paul n°3 après la victoire de l’équipe contre les LA Clippers lors du sixième match de la finale de la Conférence Ouest au Staples Center le 30 juin 2021 à Los Angeles, Californie .

Dans le même temps, le 10e choix au classement général de 2020, Jalen Smith, est enfin entré dans la rotation des Suns pour voir les premières minutes légitimes de sa carrière. Avec Ayton et McGee mis à l’écart, Smith est devenu le centre de départ de Phoenix, avec une moyenne de 15,2 points en seulement 24,2 minutes sur quatre matchs avec un point de rotation réel. Smith a montré ce qui l’a rendu si attrayant pendant le processus de pré-draft: capacité de roulement de jante, sens de l’espacement au sol et valeur de protection de la jante sous-estimée. La question devient maintenant ce qui se passe une fois Ayton et McGee de retour après avoir quitté les protocoles de santé et de sécurité de la ligue.

Phoenix a étonnamment décliné l’option d’équipe de troisième année de Smith, une rareté pour un choix de loterie. Les Suns ont fait savoir qu’ils ne croyaient apparemment pas au potentiel à long terme de Smith pour trouver un rôle de niche dans leur trajectoire gagnant-maintenant aux côtés de Paul et de l’un des meilleurs jeunes noyaux de la ligue. C’était un secret de polichinelle que Phoenix achetait Smith pendant l’intersaison pour trouver une pièce gagnante pour renforcer une unité de banc déjà solide. Thaddeus Young était le seul nom qui a continué à être lancé dans les négociations commerciales potentielles autour de Smith, mais rien ne s’est concrétisé.

Maintenant, avec Smith montrant une véritable valeur sur le terrain, il a soudainement stimulé un marché inexistant autour de la NBA. Il existe un scénario plausible où Phoenix peut expédier le contrat expirant de Smith plus Dario Saric, qui est absent pour la saison avec un ACL déchiré, pour trouver un véritable choc pour la rotation de l’équipe.

L’impact instantané de Biyombo joue également un rôle ici, ce qui est un développement étonnant. En théorie, Biyombo pourrait mieux répondre aux besoins des Suns en cas d’urgence derrière Ayton et McGee en tant que troisième gros. Il offre non seulement la taille et la polyvalence indispensables autour de la jante, mais il est également une voix vétéran dans les vestiaires.

Bienvenue à PHX, Bismack Biyombo ! pic.twitter.com/taHVFhCJvC – NBA (@NBA) 3 janvier 2022

Smith et Biyombo seront redondants lorsque les Suns seront de retour en pleine santé. La question qui se pose maintenant est de savoir ce que le directeur général James Jones fera avec Smith. Se rangera-t-il du côté de l’ancien choix de loterie qui affiche enfin une réelle valeur à long terme, ou la présence de vétéran de Biyombo et son salaire moins cher suffisent-elles à l’arrière du banc des Suns?

Avec les problèmes de COVID qui ravagent les listes dans toute l’Association, Phoenix s’est retrouvé dans une situation unique qui pèsera désormais lourd au cours du mois prochain. Quoi que les Suns décident de faire, cela pourrait avoir une onde de choc semblable à un championnat. Qu’il s’agisse d’acquérir un vétéran comme Young de San Antonio ou une autre pièce avec encore plus de valeur gagnant-maintenant (Jerami Grant pourrait-il maintenant devenir une option réelle si les Suns sont prêts à échanger le jeune aile prometteur Cameron Johnson ?), Phoenix a maintenant déplacé son monter l’échelle proverbiale pour la plupart des équipes intrigantes avant la date limite des échanges.

Tout d’un coup, les Suns ont maintenant une situation difficile avec laquelle ils sont plus qu’heureux de faire face.

Produit en association avec BasketballNews.com.

Edité par Kristen Butler

