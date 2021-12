Les Suns passent au dessus des Warriors et Booker est blessé

Les deux meilleures équipes de la NBA à ce jour ont joué au Footprint Center hier. Soleils de phénix voulaient surpasser leur record de victoires consécutives en championnat et ils y sont parvenus en battant avec une certaine solvabilité Guerriers de l’état d’or par 104-96. Victoire consécutive numéro 17 pour les hommes de Monty Williams. Ils l’ont obtenu malgré la blessure d’un Devin Booker (problème aux ischio-jambiers) qui en 15 minutes a eu le temps de marquer 10 points. Horrible fête de Stephen Curry, clé dans la défaite des leurs.

Ainsi, victoire des Phoenix Suns contre les Golden State Warriors par 104-96 dans un duel même jusqu’au dernier quart-temps où le mauvais match de Curry a fini par condamner l’équipe de Bay. Les Suns, quant à eux, sont imparables des deux côtés du terrain, avec une grande confiance. Hier, près de 50 % de réussite aux tirs et 40 aux triples. Énorme.

Deandre Ayton a été le meilleur buteur des Suns. Il a terminé le duel avec 24 points et 11 rebonds. Chris Paul, un formidable manager, a récolté 15 points, 11 passes décisives et 5 interceptions. Jae Crowder et Cameron Johnson ont ajouté 14 points par tête.

Chez les Warriors, le meilleur était Jordan Poole avec 28 points. Otto Porter Jr. a ajouté 16 unités sur le banc. Andrew Wiggins est resté à 10 points. Peu de contribution offensive du reste. Les meilleurs en piste étaient Porter et Gary Payton. Le pire, Looney et Curry.

Curry horrible

Le jour le moins attendu, Stephen Curry a signé son pire match de la saison. Il a terminé avec 12 points après avoir raté 17 des 21 tirs qu’il a tentés (3 des 14 aux triples). Il n’a donné que 2 passes décisives, pris 3 rebonds… Baisse inattendue des performances du meilleur joueur de la ligue jusqu’à présent.