Les Suns passent sur certains Lakers qui ne relèvent pas la tête

victoire de Soleils de phénix à la maison avant Les Lakers de Los Angeles par 108-105, ce qui représente la troisième défaite consécutive des Angelenos. Ceux de l’Arizona, avec un jeu offensif très fluide et une défense très solide, n’ont eu aucun mal à passer devant une équipe que Frank Vogel ne sait pas gérer. Devin Booker a été le meilleur avec 24 points et 7 passes décisives. Deandre Ayton avait 19 points et 11 rebonds et Mikal Bridges et Cameron Johnson avaient 14 points par tête.

