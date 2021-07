Les Suns portent le score à 2-0 contre les Bucks malgré Giannis Antetokounmpo

Deuxième match de la finale NBA et deuxième victoire de Soleils de phénix, cette fois par 118-108 contre dollars de Milwaukee d’un déchaîné Giannis Antetokounmpo qu’il ne pouvait éviter la défaite des siens. Devin Booker Il était impérial depuis la ligne des trois points et les Suns se rendront désormais dans le Wisconsin avec la tranquillité d’esprit d’avoir remporté les deux matchs disputés à domicile.

Ainsi, malgré le fait que les Bucks ont commencé très fort et ont terminé le premier quart avec un avantage (26-29), les Suns ont augmenté le rythme en défense dans le deuxième et ont pris un avantage qu’ils n’ont abandonné qu’à la fin du duel. (16-30) . Devin Booker a été l’homme décisif de l’affrontement avec 31 points et 7 sur 12 en triple.

Mikal Bridges a également été sensationnel (27 points et 8 sur 8 du personnel). Chris Paul a ajouté 23 points et 8 passes décisives et Deandre Ayton et Jae Crowder ont chacun réalisé des doubles-doubles (10 points et 11 rebonds et 11 points et 10 rebonds, respectivement).

– @DevinBook dans le jeu 2 : 31 points

7 15 h @ Suns montent 2-0 dans les #NBAFinals présentés par YouTube TV .. Le match 3 est dimanche à 20 h HE sur ABC. #C’est un jeu pic.twitter.com/E6BV9f6Nr8 – NBA (@NBA) 9 juillet 2021

Anteto, très seul

A Milwaukee, Giannis Antetokounmpo a joué un match homérique : 42 points (15 sur 22 du terrain et 11 sur 18 du personnel, ce qui pourrait être décisif), 12 rebonds, 4 passes et 3 contres. +3 avec lui sur le terrain pour les Bucks. Le problème, c’est que Khris Middleton (11 points et 5 sur 16 tirs) et Jrue Holiday (17 points et 7 sur 21 tirs) n’étaient pas à la hauteur. Soit plus de joueurs sont connectés à Milwaukee, soit cela est pris par les Suns sur la voie rapide.