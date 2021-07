Les Suns remportent le premier match de la finale avec un incroyable Crowder

in

07/07/2021 à 10:53 CEST

le finales NBA ont amené une série de protagonistes inattendus : le Soleils de phénix et les dollars de Milwaukee. Les deux équipes ont des stars de haut niveau et les escouades ils donnent tout en passant de 100 points à chaque match pouvoir battre ses rivaux. Cependant, le premier match de cette finale très attendue a vu les Phoenix Suns l’emporter 118-105.

L’équipe de Phoenix a eu un grand soutien dans la figure de Chris Paul, qui a marqué 32 points, 4 rebonds et 9 passes décisives, quelque chose qui a fait remarquer à son équipe un grand effort à la fois offensif et défensif de la part de leur star, qui a jeté l’équipe dans son dos dans les moments les plus difficiles du match.

De leur côté, les Bucks constatent l’absence de leur star, le Grec Giannis Antetokounmpo, le joueur des cornes n’a pas réussi à récupérer à temps pour ce match, ce qui signifie que bien qu’il ait joué plus de trente minutes, il n’a pu marquer que 20 points. Bien que son le travail défensif a été impeccable avec 17 rebonds. Khris Middleton a pris sa relève dans la zone offensive, marquant 29 points. Cependant, les chiffres étaient insuffisants.