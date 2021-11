Les Suns remportent leur treizième victoire consécutive

23/11/2021 à 08:05 CET

La puissance offensive de Soleils de phénix était de nouveau présent au match qui a gagné 111-115 sur la route contre les Spurs de San Antonio et c’était sa treizième victoire consécutive. Le garde hispanique Devin Booker a marqué 23 points et le centre des Bahamas Deandre Ayton a contribué un double-double de 21 points et 14 rebonds qui les a laissés les leaders dans l’attaque et le jeu intérieur des Suns (14-3), deuxième classé dans la division Pacifique. , la Conférence Ouest et la ligue. L’attaquant Cameron Payne a marqué 20 points en renfort pour les Suns, qui comptaient sept joueurs avec des numéros à deux chiffres. Les Suns ont terminé le match avec 25 passes et ont marqué 51 % (45-87) des paniers.

Le gardien Dejounte Murray a brillé dans toutes les facettes du jeu, affichant un triple-double de 18 points, 11 passes et 10 rebonds – le septième de sa carrière – en tant que leader des Spurs. L’équipe de San Antonio a subi la cinquième défaite consécutive et la huitième au cours des 10 derniers matchs qu’elle a disputés, le deuxième pire départ de l’histoire de la franchise.

Les Suns ont laissé les Spurs établir le rythme le plus rapide du match. San Antonio a devancé Phoenix 20-10 au début du quatrième quart et s’est rapproché de cinq points (100-95) à six minutes de la fin. Les Suns ont réagi avec une séquence de 10-0 après un temps mort. San Antonio a répondu et a donné à Phoenix une course de 10-2 pour aller 114-109 avec 38,6 secondes à jouer, mais c’était tout ce qu’ils pouvaient faire dans leur tentative de retour.