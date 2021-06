Les Suns reviennent submerger Denver et caressent déjà la finale

12 juin 2021 à 08:57 CEST

Les Phoenix Suns étaient à un pas d’atteindre la finale de la Conférence Ouest en obtenant leur troisième victoire consécutive sur les Denver Nuggets, 102-116, dans un match marqué une nouvelle fois par la performance de Chris Paul et Devin Booker.

Après le match de vendredi, Les Suns contrôlent la série éliminatoire 3-0 contre les Nuggets donc une seule victoire de plus leur suffit pour éliminer l’équipe de Denver et atteindre la finale de la Conférence Ouest qui affrontera le vainqueur de la série Utah Jazz-Los Angeles Clippers.

Paul et Booker n’ont laissé aucune option aux Nuggets malgré l’excellent jeu de la star de Denver, le centre serbe. Nikola Jokic, qui a terminé la soirée avec un triple-double de 32 points, 20 rebonds et 10 passes décisives.

Mais la performance exceptionnelle de Jokic, qui avant le début du match a remporté le trophée MVP de la saison, était insuffisant pour contrer Paul et Booker. Le meneur des Suns avait 27 points, 6 rebonds et 8 passes tandis que Booker avait 28 points, 6 rebonds et 4 passes.

La base argentine des Nuggets, Facundo Campazzo, a connu une autre nuit discrète où il n’a pu que marquer 6 points et 2 rebonds. Campazzo. Bien qu’il soit dans les cinq de départ, il n’a joué que 17,50 minutes.

Après le match, l’entraîneur des Nuggets Michael Malone a déclaré que “c’était dommage “que l'”incroyable “performance” de Jokic ait été gâchée” parce que les autres joueurs de l’équipe n’ont pas contribué aux points.

Trois partants des Nuggets, Campazzo, Aaron Gordon et Austin Rivers ont terminé le match avec un total de 15 points. Seul Michael Porter Jr., qui a connu une nuit irrégulière, avec 15 points, et les sauvegardes Will Barton, 14 points, et Monte Morris, 21 points, ont contribué des nombres importants.

PLUS DE PASSION DANS LES PÉPITES

Malone a ajouté que les Nuggets ont joué au match 3 avec plus de passion. “Je pense que nos joueurs se sont vraiment battus. Je pense qu’ils ont tout jeté“.

Mais l’entraîneur a expliqué que les occasions manquées après les revirements et, encore une fois, un marasme de son équipe dans les dernières minutes du troisième quart, ils ont décidé du match.

Les Suns ont perdu 12 balles, mais les Nuggets n’ont pu marquer que 6 points grâce à ces interceptions. En revanche, les Nuggets ont perdu 14 ballons et les Suns ont accumulé 20 points à la suite de ces jeux.

Et comme lors des deux matchs précédents, les Suns ont décollé au tableau d’affichage dans les dernières minutes du troisième quart-temps et au début de la dernière période. Les Suns ont cloué les Nuggets à un pointage de 2-8 dans les 2,25 minutes restantes au troisième quart et un autre de 0-6 dans les 90 premières secondes de la dernière période.

Dès le début du match, il a été constaté que bien que les Nuggets soient sortis prêts à jouer avec plus d’intensité que lors des deux premiers matchs de la série, leur attaque est encore trop statique et lente pour affronter les Suns.

Pendant ce temps, l’équipe Phoenix, sous la baguette de Paul, il a déplacé le ballon rapidement en attaque, forçant les erreurs de la défense de Denver, jusqu’à ce qu’il trouve le joueur dans la meilleure situation pour marquer le panier.

PAUL ET BOOKER DÉSÉQUILIRENT LES PÉPITES

Parfois, les Suns avaient juste besoin de faire passer le ballon à l’extérieur de la zone. En d’autres occasions, les manches de Booker ou de Paul ont déséquilibré les Nuggets.

Avec cette circulation, les Suns ont peu échoué. Dans les 12 premières minutes, Phoenix avait 62,5% sur 3 points, 71,4% en field goal et 100% en lancers francs alors que les chiffres des Nuggets étaient respectivement de 40%, 41,7% et 50%.

À la fin du premier quart-temps, les Suns avaient déjà 10 points d’avance, 27-37.

Au deuxième quart-temps, le banc des Nuggets a entamé une petite reprise qui a été poursuivie par les titulaires. Campazzo a marqué ses 6 points au cours de cette période (2 des 3 triples qu’il a essayés). Une course de 6-0 des Nuggets dans les 90 dernières secondes a permis à l’équipe de Denver d’atteindre la mi-temps à seulement 4 points de retard, 55-59.

Mais à peine rentrés des vestiaires, Paul et Booker ont accéléré le rythme en attaque alors que les Nuggets étaient incapables de suivre les marques de Malone.

Petit à petit l’avantage des Suns a commencé à augmenter jusqu’à ce que dans les deux dernières minutes du troisième quart ceux des Phoenix a donné le coup final avec un partiel de 2-8. Le troisième quart s’est terminé sur un score de 76-90.

Si les Nuggets avaient le moindre espoir d’une reprise miraculeuse dans les 12 dernières minutes, les rêves ont vite pris fin. Dans les 90 premières secondes du quatrième quart, les réservistes des Suns Cameron Payne et Dario Saric ont puni les Nuggets avec un pointage de 0-6.

Avec 20 points d’avantage, 76-96, et Jokic chargeant avec l’attaque des Nuggets, le parti était prêt pour la sentence. Maintenant, Malone veut que ses joueurs gagnent au moins un match, celui qu’ils joueront dimanche à Phoenix.