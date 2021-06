Les Suns se rallient et frappent en premier contre les Nuggets

Victoire de Soleils de phénix en vue de pépites de Denver 122-105 dans le premier match de la demi-finale de la Conférence Ouest. L’équipe de l’Arizona a frappé en premier grâce à un dernier quart-temps de 16-0 alors que le match était devenu très difficile. Une bonne défense sur Nikola Jokic, qui a échoué dans les moments chauds du duel, a été la clé de la victoire finale des hommes de Monty Williams.

La meilleure nouvelle pour les Suns, au-delà de la victoire, c’est que Chris Paul Il semble complètement remis des problèmes d’épaule qu’il a subis lors du match nul des Lakers de Los Angeles. Le meneur vedette des Arizonans a terminé le duel avec 21 points et 11 passes décisives et a joué un rôle clé dans les dernières minutes pour la victoire de son équipe.

Le meilleur buteur de Phoenix était Mikal Bridges avec 23 points. Deandre Ayton a ajouté 20 points et 10 rebonds et Devin Booker il a ajouté 21 unités et 8 passes décisives. Jae Crowder est resté à 14 points et du banc Torrey Craig a contribué 9.

Pour les Nuggets, qui se sont effondrés à la fin du troisième quart-temps, Nikola Jokic a récolté 22 points, 9 rebonds et 3 passes décisives. Ce n’était pas bon en seconde période. Aaron Gordon est resté à 18 points, Michael Porter Jr. est parti jusqu’à 15 et Facundo Campazzo il a ajouté 14 points et 6 passes décisives.

– @CP3 guide les @Suns vers la victoire dans le Game 1 avec 21 PTS (14 sur 6-6 FGM en 4ème) et 11 AST ! #C’est le jeu #NBAPlayoffs Match 2 : mercredi à 21h30/et sur TNT pic.twitter.com/AQLvyM48oe – NBA (@NBA) 8 juin 2021

Qualifications ouvertes

Malgré la nette défaite de Denver à la fin, l’égalité devrait être à égalité jusqu’à la fin. Les Nuggets ont montré pendant une grande partie du match qu’ils avaient suffisamment d’arsenal pour blesser les Suns et seul le manque de succès de Jokic à la fin a fait échapper le duel avec une certaine clarté.