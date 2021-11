Les Suns voient grand : ils arrêtent Durant et 16 de suite

Personne ne peut battre les Suns. Le record de 17-3 est le meilleur de la NBA et les 16 victoires consécutives (oui, ils ont commencé 1-3), la meilleure séquence. Avec un jeu peu attrayant et une conviction absolument légendaire, l’équipe de Monty Williams dépasse sans hésitation ses rivaux et vit son meilleur moment physique et mental depuis des années. Peut-être, pourquoi pas, dans une bonne partie de son histoire. Et ils ont le meilleur bilan dans la meilleure ligue du monde, ils marchent en Arizona ou à l’étranger, ils coulent parfaitement et ils retrouvent des matchs comme ce soir, contre les Nets. Celui qui gagne par 6 points mais qui domine par 22. Dans lequel ils commencent 34-20 au premier quart. Dans lequel ils ne laissent à aucun moment leurs rivaux prendre de l’avance. Dans lequel tout fonctionne. Un duel que même une légende comme Kevin Durant n’a pas réussi à lever.

Phil Jackson a déclaré dans ses anneaux gratuits Eleven, que les joueurs des Lakers sont arrivés avec un éclat de détermination dans les yeux pour la saison de basket-ball 2008-09. La défaite en finale contre les Celtics Cela a causé une douleur énorme au moral d’une équipe qui avait travaillé dur pour y arriver. La défaite donne à réfléchir pour l’équipe, qui s’est plus que jamais réunie et a remporté le championnat face à la la magie à la fin de cette saison (avec Kobe, Pau, Fisher…). L’année suivante et comme la vengeance est un plat qui se sert froid, les Celtics en sont les victimes, dans une réédition de la finale deux ans plus tôt qui avait cette fois l’équipe violette et or comme vainqueur. Mais c’est là, dans la défaite, que les Lakers sont sortis si forts qu’ils ont été confrontés à la nécessité et à l’obligation morale de remporter le ring promis.

Il est possible, nous ne le savons pas encore, que les Soleils aient les mêmes intentions. Les Lakers 2008-09 ont remporté 65 matchs. Et ce qui est plus rare de parler de coïncidences : elles se sont aussi imposées dans 17 de leurs 20 premiers. Exactement la même chose que les Suns cette année, même si les Arizonans ont réussi un tel exploit grâce à une séquence extraordinaire : 16 matchs gagnés d’affilée. Et maintenant, Ils sont l’équipe la plus en forme de la NBA, celle qui joue le mieux et celle qui mène les principales statistiques: troisième meilleure attaque (après Warriors et Hornets), première en pourcentage de tirs sur le terrain, neuvième en pourcentage de triples, dixième en pourcentage de lancers francs, troisième en passes décisives, sixième en interceptions, septième équipe qui perd le moins de ballons… Soleils ont la troisième meilleure note nette de la compétition, une liste qui mélange des vétérans du luxe avec de jeunes talents qui sont à la fois l’avenir et le présent et un formateur proche, dont le discours est idéal pour le type d’équipe que vous coachez.

L’équipe de l’Arizona compte jusqu’à six joueurs au-dessus de 10 points en marquant, et ce jeu collaboratif a été revu à Brooklyn : 30 points de Devin Booker, 22 ans, avec 8 rebonds et 5 passes décisives, de Chris Paul, 10 + 6 de DeAndre Ayton, 13 + 6 (avec 7 interceptions) de Mikal Bridges, et double-double (10 + 10) d’un JaVale McGee ravi d’avoir rencontré et de vivre une seconde jeunesse dans une équipe en herbe. Les Suns sont entrés 18 (72-90) dans le quatrième quart-temps, où ils n’avaient qu’à gérer l’avantage, contrôler la rébellion du rival et gérer une victoire qui s’est soldée par un résultat trompeur : les Nets n’ont jamais eu de chance et le plus proche qu’ils sont venus était 101-108 avec une tentative de 3 points de Patty Mills du coin. et un peu plus d’une minute pour aller. Une victoire à Brooklyn qui gonfle d’orgueil le moral d’une équipe déjà bien élevée et qui commence à se croire vraiment imbattable.

Les Nets, bien sûr, n’ont pas apprécié leur meilleur match. Ils étaient le revers de la médaille et à aucun moment ils n’ont pu corriger un départ catastrophique. Aux connards, ils donnaient la sensation d’approcher plus d’une fois, un simple mirage contre quelques Soleils bien ordonnés et calme avant toute menace de retour. Kevin Durant était de nouveau à l’affiche (39 points, 9 rebonds, 7 passes et 4 interceptions, mais avec 5 défaites) et totalise en moyenne près de 29 points par nuit cette saison. Sa performance n’a pas suffi. Ni le triple-double d’un James Harden qui est passé assez inaperçu malgré les chiffres (12 + 13 + 14) et très mal tiré (4 sur 15, avec 0 sur 6 en triple), ni les contributions de Bembry ou d’Aldrige, qui sont passés à 18 points par tête. Pas grand-chose pour certains std qui savent parfaitement que leur saison, avec ou sans Kyrie Irving, se joue en avril et qui peuvent se permettre d’avoir une phase régulière plus calme, dans laquelle ils remporteront des victoires pour le talent et sans trop d’urgence. À la fin, sans être brillants encore leaders de la Conférence Est (14-6). Et oui, ils n’ont pas pu avec les Suns. Mais dernièrement, personne ne peut battre les Suns. C’est le problème.