in

La charité commence à la maison, mais pas pour les clubs « Super » de Londres. La semaine dernière, Arsenal, Chelsea et Tottenham Hotspur ont annoncé une série de matches amicaux de pré-saison, collectant des fonds pour la santé mentale dans le cadre de la série MIND.

Cela aurait dû être un motif de célébration, reconnaissant leur travail fantastique et accueillant à nouveau des stades pleins, mais la réalité est très différente des grandes annonces.

Série MIND : le trio de Premier League profite

Matchs amicaux d’avant-saison

Les matchs amicaux ont tendance à ne pas susciter beaucoup d’intérêt. Au mieux, ils sont l’occasion d’identifier de jeunes talents prometteurs. Les tacticiens latents peuvent avoir un aperçu de nouvelles configurations tactiques, en particulier si un nouveau manager vient d’arriver.

Mais les plus cyniques les considéreraient comme des stratagèmes de marketing d’entreprise. Les joueurs asséchés sont promenés sur des terres étrangères à la recherche de nouveaux « fans » pour fouetter les marchandises. Dans de nombreux cas, cela se fait au prix d’un rejet des préoccupations éthiques ou des droits de l’homme concernant les pays d’accueil.

Cet été est différent. Après plus d’un an de stades vides, nous avons la chance de revenir la tête la première dans la normalité, aux côtés des autres supporters. Et si c’était une équipe de jeunes glorifiés qui affrontait Colchester United un mercredi soir ? Le football, tel que nous le connaissons, est de retour.

Les « super » clubs de Londres impliqués dans la série MIND

Dans le cas de Chelsea, Arsenal et Tottenham, il y a encore plus de raisons d’avoir de bonnes marées. La série MIND permettra de récolter des fonds pour l’association caritative et les fondations des clubs, ainsi qu’une reconnaissance publique incommensurable.

MIND est une organisation fantastique qui effectue un travail de santé mentale extrêmement important. C’est un choix très pertinent compte tenu des circonstances des 16 derniers mois.

Le verrouillage et les restrictions ont eu des effets néfastes sur la santé mentale du pays. 60 pour cent de la population a vu une détérioration, tandis que beaucoup auront malheureusement perdu la vie.

Il n’y a pas de compétition dans la misère comparative, pas d’intérêt à surpasser la souffrance des autres. Mais les fans de football, ceux qui vivent et respirent l’expérience du match, auront tellement manqué ce que ces matchs offrent.

Le rassemblement hebdomadaire de milliers de personnes, coude à coude, côte à côte, chantant dans les syndicats, a été supprimé par le gouvernement pendant plus d’un an. Lorsque la libre association et l’interaction humaine ont été interdites, cela a bien sûr des conséquences néfastes.

Ce que nous avons manqué

C’est donc magnifique que la première occasion que les fans auront de retourner dans ces stades redonnera également. Cela devrait aider tant de personnes à traverser des moments aussi difficiles sur le plan mental, et les bonnes personnes de MIND méritent que leurs efforts soient reconnus.

Une telle collaboration caritative est également une rupture bienvenue avec l’avidité du jeu moderne. Quelques mois seulement après la débâcle financière de la Super League à laquelle ces clubs ont vendu leur âme, les voir exploiter leurs ressources et leurs nombreux adeptes pour un bien social positif est un changement bienvenu.

Cela ne s’approche en aucun cas de la rectification. Les liens caritatifs devraient être une condition morale pour les clubs qui reçoivent des millions de personnes du monde entier et prétendent être au cœur de leurs communautés. Néanmoins, il symbolise un pas dans la bonne direction.

Mais comme tous les symboles, les vrais faits de la question peuvent être obscurcis derrière l’imagerie. Au bas du communiqué de presse figuraient les petits caractères suivants :

* 5 £ de chaque billet vendu soutiendront des projets caritatifs, Mind recevant 25 % des recettes de chacun des trois matchs de la série Mind et la Fondation de chaque club recevant 75 % des recettes du match à domicile de cette Fondation de club.

Le prix des billets commence à 20 £. En d’autres termes, au moins 75 pour cent de l’argent de ces jeux « de bienfaisance » ira directement dans les coffres des clubs. Cela exclut la prime payée pour les sièges les plus chers et ne couvre pas la nourriture et les boissons ni les programmes.

La série ESPRIT compte

Bien sûr, n’importe quel argent vaut mieux que pas d’argent. La prise de conscience suscitée par MIND et les fondations fera un monde de bien. Mais pour les clubs d’utiliser la charité pour vendre des billets dans le but de faire du profit des cris de duplicité morale.

De toute évidence, les stades coûtent de l’argent pour fonctionner. Mais ils ne coûtent pas 750 000 £ pour un seul match (une estimation prudente des bénéfices des billets après le don pour Tottenham). Une plus grande proportion aurait pu être détournée vers l’organisation caritative prêtant son nom aux jeux sans impacter négativement les finances du club.

Naturellement, après plus d’une saison à huis clos, les clubs cherchent désespérément des revenus. Mais il y a un temps et un lieu. S’il s’agissait d’un exercice purement lucratif, les clubs auraient pu tirer parti de leur première vraie journée de match, proposer un concept de pré-saison «London Cup» et garder encore plus d’argent.

Ce n’est guère surprenant, voire nouveau pour le football. Le lever de rideau traditionnel de la saison ne peut pas légalement être appelé Charity Shield. Les clubs et les organisations de football retirent trop d’argent de l’événement pour qu’il soit véritablement philanthropique. D’où le surnom maladroit et ambigu de “Community Shield”.

Mais ça grince quand même. Nous devrions attendre plus de nos clubs, et l’impuissance ressentie par les fans face à la direction qu’ils prennent aggrave le problème. Utiliser la bonne volonté et la reconnaissance de la charité pour monétiser des matchs autrement dénués de sens – ce n’est pas très super.

Photo principale

Intégrer à partir de .