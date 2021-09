Les Super Follow sont déjà une réalité : Twitter est monétisé | La technologie

Twitter a officiellement lancé le Super Follow, mais pour le moment uniquement sur iOS et quelques comptes en Amérique du Nord.

Twitter se joint à la monétisation avec le Super Follow. C’est une nouveauté que nous attendions depuis le début de l’année et qui est déjà devenue une réalité, même si au début elle n’a été offert à un très petit nombre de comptes.

La fonction Super Follow peut être un peu compliquée à comprendre pour ceux qui ne connaissent pas le réseau social, mais c’est “un abonnement payant qui donne accès à des contenus exclusifs des créateurs – tant qu’ils l’ont activé -, tels que des tweets privés, des newsletters ou des groupes privés auxquels ils ne peuvent accéder que s’ils sont payés “, rapportent-ils dans Business Insider Spain.

Les comptes Twitter qui ont cette option peuvent l’activer pour que L’abonnement à votre contenu coûte 2,99 $, 4,99 $ ou 9,99 $ par mois. Chaque quota donnera accès à différents permis, une option qui n’est pas sans rappeler certaines plateformes de financement participatif.

Il y aura plus de changements sur Twitter, mais aucun ne sera celui que tous les community managers demandent : vous ne pourrez pas encore éditer les tweets.

Il est inévitable de penser que la nouveauté peut complètement changer la façon dont nous voyons ce réseau social, donc sur Twitter, ils ont préféré être prudents lors du test et il n’a été lancé que dans deux pays pour le moment : les États-Unis et le Canada. Aussi, à un très petit nombre de comptes.

Cette option ne fonctionne que sur iOS pour le moment, tout comme le réseau social a pour habitude de tester son actualité. Bien qu’il atteindra bientôt Android et les ordinateurs, selon Twitter.

présentation de Super Follows — un abonnement mensuel payant qui prend en charge vos personnes préférées sur Twitter ET vous donne accès à :: met des lunettes de soleil sur :: super Tweets déploiement aux États-Unis et au Canada sur iOS uniquement… 😏 pour l’instant pic.twitter.com/Mb9sgxbw5F – Super Follows (@SuperFollows) 1er septembre 2021

Twitter explique que la création de contenu pour Super Follows sera particulièrement adaptée aux « activistes, journalistes, musiciens, conservateurs de contenu, écrivains, joueurs, passionnés d’astrologie, experts en soins de la peau et en beauté, comédiens, experts sportifs et plus encore ». Ensuite, en fonction des frais mensuels, vous pouvez interagir avec eux d’une manière ou d’une autre.

Prochainement Super Follow sera étendu, à la fois dans les utilisateurs et dans les territoires et les fonctions. Concernant ce dernier, il est annoncé qu’il y aura une newsletter, des abonnements anonymes, des espaces privés et d’autres implémentations. Nous verrons si les utilisateurs sont prêts à payer pour le contenu et le chemin parcouru par cette petite révolution Twitter.