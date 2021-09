Les super producteurs Cool And Dre aident au lancement d’un nouveau label de pièces de monnaie et de crypto

L’équipe de super-producteurs « Cool and Dre », nominée aux Grammy Awards, et le développeur Peter Parente ont présenté leur dernier projet, GreedSwap ($ GREED) – un projet qui a beaucoup d’yeux prêts et se demande : que se passe-t-il et quelle est la prochaine étape ? Ce n’était qu’une question de temps avant que la musique et le marché en pleine croissance des crypto-monnaies ne se réunissent pour changer la façon dont la musique est achetée et vendue dans le monde.

Échecs sur dames : l’accord et le plan

Selon un récent communiqué de presse, GreedSwap, également connu sous le nom de projet $ GREED, a annoncé un nouveau contrat sur l’un des cryptos à la croissance la plus rapide et la troisième, Cardano (ADA). Cette nouvelle blockchain ajoutera, espérons-le, de la valeur à la liste croissante de projets solides entrepris par l’équipe Cardano. Avec 2 300 contrats intelligents prêts à être lancés, ADA semble avoir une année énorme dans l’avenir.

Pour ceux qui regardent cette blockchain et le marché au sens large depuis un certain temps, vous comprenez probablement à quel point chaque nouveau partenariat et projet peut être important.

ADA tenant après avoir atteint un sommet historique au cours des deux dernières semaines. | Source : ADA-USD sur TradingView.com

Ce qui fait de GreedSwap un acteur potentiellement important pour Cardano, c’est sa polyvalence, sa profondeur et son plafond plus large en tant qu’entreprise en général. $ GREED fournit non seulement un facteur de changement de jeu pour l’industrie de la musique, mais il fournit également quelque chose aux investisseurs, avec un écosystème profond. Cet écosystème comprendra des fermes, des pools de jalonnement, une place de marché NFT multichaîne et une version majeure du métaverse dans Decentraland qui inclura des appareils portables, des clés NFT et des clés NFT. Ces clés vous donneront un accès VIP à certaines zones du monde virtuel de GreedSwap qui comprendra également un studio Greed Music où vous pourrez regarder vos musiciens et artistes d’enregistrement préférés créer de la musique, tout en pouvant les regarder diffuser des concerts en direct.

Seul le temps nous le dira : le changement que nous recherchons, ou le malheur que nous rencontrons…

Cette nouvelle, espérons-le, offrira un nouveau regard sur la façon dont la musique peut désormais être partagée avec le monde, permettra de connecter les artistes avec les fans à un nouveau niveau, et également d’engager les consommateurs via la cryptographie. L’artiste et les musiciens ont déjà pris goût au monde NFT en collaborant et en créant des morceaux et des albums exclusifs. De grands noms du hip-hop en particulier, tels que Curren$y, se sont impliqués (Curren$y a sorti un projet exclusif NFT intitulé ‘Financial District’, et il ne sera pas le dernier à le faire car de nombreux artistes ont adopté cette approche assez sérieusement).

D’autres artistes, comme DJ Premiere, se sont également impliqués dans les NFT et la cryptographie. La possibilité de faire des promotions croisées à différents niveaux au-delà de la musique permet à GreedSwap de se faire un nom plus facilement dans le monde de la cryptographie.

Espérons que cela colle, et nous pouvons tous voir ce que cette entreprise peut faire pour avoir un impact sur une nouvelle génération de musique.