Les super remerciements de YouTube offrent aux super fans un autre moyen de donner un pourboire aux créateurs

YouTube déploie une nouvelle fonctionnalité intitulée “Super merci” pour les créateurs, qui permettra aux fans de montrer leur gratitude en utilisant des moyens monétaires.

Les super remerciements peuvent être achetés auprès des téléspectateurs directement sous une vidéo, où il y aura une icône de cœur avec un signe dollar. La société indique que quatre options de pourboire seront disponibles : 2 $, 5 $, 10 $ ou 50 $ si vous vous sentez vraiment généreux.

Les téléspectateurs qui laissent un super remerciement verront leur conseil mis en évidence dans la section des commentaires, ce qui permettra aux créateurs de reconnaître les contributeurs et de les remercier. YouTube dit que c’est un excellent moyen pour les créateurs d’interagir avec leurs fans les plus dévoués.

Source : Google

Si Super Merci vous semble familier, c’est parce que YouTube propose déjà des Super Stickers et Super Chat, qui permettent aux fans de donner un pourboire aux créateurs pendant les diffusions en direct. Les super remerciements fonctionneront sur tous les téléchargements, les rendant plus accessibles.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Twitter a également travaillé sur le déploiement de sa propre fonctionnalité Super Follows, qui permettra aux abonnés de payer un abonnement pour du contenu exclusif d’influenceurs. Cela dit, Super Thanks s’apparente davantage au nouveau Tip Jar de Twitter, qui donne à n’importe qui la possibilité de donner un pourboire à certains comptes.

L’idée n’est pas nouvelle, et de nombreuses plateformes ont adopté ce type d’approche pour donner aux créateurs plus de moyens d’être payés pour leur travail, mais directement auprès des fans. YouTube met en avant un créateur qui tire désormais 15% de ses revenus du nouveau Super Merci, et qui s’étendra probablement à beaucoup plus maintenant que la fonctionnalité est déployée dans 68 pays sur le Web et les meilleurs téléphones Android.

YouTube indique que tous les créateurs n’auront pas accès à cette fonctionnalité bêta au départ, mais qu’ils la développeront plus tard cette année.