Les super remplaçants Federico Chiesa et Matteo Pessina aident l’Italie à briser le hoodoo des prolongations contre l’Autriche pour se qualifier pour les quarts de finale de l’Euro 2020

L’Italie avait des remplaçants Federico Chiesa et Matteo Pessina à remercier alors que les hommes de Roberto Mancini ont remporté leur 12e match consécutif pour atteindre les quarts de finale de l’Euro 2020 avec une victoire 2-1 en prolongation contre l’Autriche.

L’ailier de la Juventus Chiesa a récupéré le ballon sur la droite avant de couper à l’intérieur et de tirer un brillant tir du pied gauche au-delà de Daniel Bachmann à la 95 minutes.

Chiesa a certainement fait valoir son point de vue auprès du patron italien Mancini avec son impact sur le banc

Et 10 minutes plus tard, le combat était pratiquement terminé lorsque l’Autriche n’a pas réussi à dégager un centre de Lorenzo Insigne et que le ballon est tombé sur Pessina, qui a vérifié à sa gauche avant de l’écraser devant Bachmann.

C’est au crédit de l’Autriche qu’ils n’ont jamais abandonné et ont failli à plusieurs reprises réduire le déficit avant que la tête brillante de Sasa Kalajdzic ne donne une fin nerveuse.

Les Italiens n’ont pas réussi à vaincre l’Autriche dans les 45 premières minutes, n’ayant réussi aucune tentative notable de tir au but.

Et ils devaient remercier VAR à la 66e minute, après que la tête de Marko Arnatovic ait été exclue pour un hors-jeu étroit.

Arnautovic pensait avoir donné à l’Autriche une avance de choc à Wembley

Stefan Lainer a envoyé le ballon à travers le terrain à David Alaba, qui a sauté en l’air pour le renvoyer.

L’ancien attaquant de West Ham est entré au deuxième poteau et a dirigé le ballon de manière experte sous la barre pour déclencher ce qui s’est avéré être une période de délire de courte durée à la fin de l’Autriche.

L’Autriche a continué à être la meilleure équipe, mais elle n’a rien pu créer de clair tandis que l’Italie semblait également en manque d’idées, semblant fatiguée et à plat alors que le match se terminait sans but après 90 minutes.

Chiesa et Pessina ont profité de jambes fatiguées dans les 30 minutes supplémentaires pour assurer un smash et remporter la victoire pour l’Italie alors qu’une vaillante équipe autrichienne quittait la compétition.

Matt Holland, couvrant le match en tant que co-commentateur pour talkSPORT, pense que les Italiens ont sous-estimé les hommes de Franco Foda samedi soir.

Pessina, qui est également sortie du banc, a doublé l’avance de l’Italie avec une finition intelligente

La tête brillante de Kalajdzic a mis en place une finale tendue

“Je ne pense pas que l’Italie s’attendait à ce que l’Autriche soit aussi bonne qu’elle l’était ou qu’elle ait autant d’énergie, d’engagement et de désir qu’elle l’a fait”, a déclaré Holland.

« Je pensais que l’Italie avait plutôt bien joué. Verratti et Jorginho ont commencé à dominer, ils étaient plutôt bons en première mi-temps.

« L’Autriche en seconde période a trouvé une autre vitesse, encore deux vitesses, trois vitesses ! L’énergie dont ils ont fait preuve en deuxième mi-temps était exceptionnelle.

« Les remplaçants ont fait la différence, les deux buts marqués provenaient de remplaçants. La force de l’équipe a montré aujourd’hui et c’est ce qui fait la différence entre les deux équipes.