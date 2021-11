Les super-riches de Londres construisent des méga-sous-sols

L’une des tendances de luxe les plus insolites et extravagantes de Londres pourrait être ses gigantesques sous-sols.

Le professeur de l’Université de Newcastle, Roger Burrows, et ses co-auteurs ont collecté des données sur chaque projet de construction de sous-sol à Londres de 2008 à 2019 et les ont cartographiés. Ils ont découvert que plus de 7 000 ajouts de sous-sol avaient été construits en 11 ans. Ces sous-sols ont été classés dans la recherche en sous-sols standard, grands et méga-sous-sols – ces derniers contenant plusieurs niveaux et s’étendant au-delà de l’empreinte de la maison. Une combinaison de lois de préservation historiques, de valeurs immobilières qui montent rapidement en flèche et de goûts changeants a conduit à un boom de la construction de sous-sols pour les propriétaires les plus riches de la ville.

Cette construction n’a pas été sans complications. De nombreux résidents de Londres considèrent la construction constante comme un « fléau » qui a vidé la ville, contribué à la pollution de l’air et même modifié l’acoustique de leurs maisons. Le professeur Burrows y voit un symbole de l’inégalité croissante des richesses dans la ville mondiale.

Vous pouvez retrouver cette vidéo et toute la bibliothèque de Les vidéos de Vox sur YouTube.