Les super-riches ont presque tout pris

Ils devraient rembourser quelque chose à la société qui a rendu possible leur richesse sans précédent.

Et ils devraient payer pour le système du capitalisme qui leur a permis de s’enrichir simplement en étant correctement positionnés pour profiter des marchés financiers non réglementés.

Mais, comme l’a dit Charles Koch il y a quelques années, « je veux ma juste part, et c’est tout. Les Américains les plus riches, en particulier ceux qui cachent leurs actifs et rechignent à payer des impôts plus élevés, ont le modèle parfait.

Bénéfices pandémiques : les chiffres scandaleux

Les chiffres à suivre proviennent des Global Wealth Databooks 2021 et 2019 du Credit Suisse. Résumé ici.

De mi-2019 à fin 2020, la richesse des États-Unis a augmenté d’environ 20 000 milliards de dollars. Les 10 % les plus riches (qui sont à peu près les millionnaires américains) en ont pris 15 000 milliards de dollars. Ces bénéfices massifs provenaient en grande partie des gains passifs du marché boursier, alors que le marché total de Wilshire augmentait d’environ 10 000 milliards de dollars au cours de cette période. Depuis mars 2020, la capitalisation boursière de la seule Super Big Tech (Apple, Microsoft, Amazon, Google, Facebook) a plus que doublé pour atteindre 9,5 billions de dollars.

Le millionnaire moyen en Amérique a gagné environ 600 000 $ au cours de cette année et demie. Les «millionnaires les plus pauvres» ont gagné environ 200 000 $. Le membre moyen des 1 % les plus riches a vu sa fortune passer de 15 millions de dollars à près de 18 millions de dollars.

Les 25 000 Américains les plus riches (les 0,01%) ont chacun pris environ 80 millions de dollars pendant cette période.

Du côté légèrement positif, la richesse moyenne de la moitié la plus pauvre des adultes américains est passée de 10 000 $ à 14 000 $. Mais moins de 2% des gains de richesse pandémiques sont allés à cette moitié en difficulté de l’Amérique.

Les impôts ne peuvent JAMAIS être payés sur une grande partie de cette énorme richesse

Les conservateurs sont fiers de parler de millionnaires « autodidactes » qui « s’en sont sortis seuls ».

Mais dans un exemple flagrant d’un système truqué pour les riches, le code des impôts comprend une disposition dite renforcée qui permet aux super-riches de laisser une grande partie de leurs fortunes boursières de plusieurs billions de dollars à leurs enfants avec tous les gains accumulés effacés comme par magie, et donc, dans de nombreux cas, sans qu’un seul dollar d’impôt ne soit exigible.

Si les actions de papa et maman sont passées de 100 000 $ à 1 000 000 $ au fil des ans, les enfants ne paieront aucun impôt sur ce gain de 900 000 $ et les revenus potentiels de la société seront anéantis. À mesure que les baby-boomers vieillissent et meurent, de plus en plus d’enfants privilégiés deviendront des millionnaires accidentels.

Équité simple

Le contribuable américain a payé 75 ans de recherche gouvernementale pour développer toute la technologie que quelques sociétés bien positionnées se sont finalement appropriées. Ces sociétés et leurs actionnaires devraient payer la société pour le privilège unique d’être en mesure de récolter la plupart des bénéfices des succès de nos parents et grands-parents.

Mais les Américains les plus riches semblent bien éloignés de la notion de prospérité partagée qui aurait pu faire de nous une nation à envier.

