Les super-sous-marins du Bayern Munich, Serge Gnabry et Jamal Musiala, réfléchissent à la victoire d’Arminia Bielefeld et attendent avec impatience Der Klassiker

Le Bayern Munich avait besoin de donner un peu de vie à son alignement contre une équipe d’Arminia Bielefeld profondément assise et Julian Nagelsmann savait exactement où chercher pour aider à clore le match : Serge Gnabry et Jamal Musiala.

Le duo a eu un impact important en aidant les Bavarois à remporter la victoire.

« C’était un travail très dur. On a bien joué, on a souvent pris du retard, mais trop souvent notre dernière balle a un peu manqué. Nous avons tellement de qualité pour l’avenir, nous sommes en bonne santé et pleins de confiance. Notre anticipation devant Der Klassiker est toujours énorme », a déclaré Gnabry (tel que capturé par FCBayern.com). « La victoire était extrêmement importante pour nous de pouvoir entrer dans le match la tête haute. »

Musiala a fait écho aux sentiments de Gnabry à propos de Dortmund alors que le jeune attend également avec impatience Der Klassiker.

« Bielefeld a bien défendu. Nous voulions créer des écarts. Quand on a marqué, j’ai essayé de faire passer le ballon. La passe de Thomas et le tir de Leroy étaient excellents. Ce sera un grand match contre Dortmund [next week]. Je suis impatient d’y être », a déclaré Musiala.