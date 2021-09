Les superbes lieux de tournage dans la vraie vie ⋆ .

Depuis ses débuts, Sex Education est connu pour ses beaux lieux de tournage – et la saison trois n’a pas déçu. Le spectacle est de retour, et cette série a revisité certains des décors les plus époustouflants à la télévision, ainsi que l’ajout de quelques nouveaux endroits où les acteurs ont été vus en train de tourner.

De la famille Milburn qui est en fait un magnifique BnB rempli de personnages, au voyage scolaire en France en cours de tournage dans le Kent – ​​voici tous les lieux de tournage utilisés dans la saison trois de Sex Education sur Netflix.

La Maison Milburn – Symonds Yat

La maison d’Otis et Jean Milburn dans la série est à tomber par terre. On nous montre constamment des plans aériens surplombant la rivière et la forêt environnante, et j’ai souvent rêvé de bruncher et de lire le journal sur leur balcon-terrasse. La famille Otis se trouve dans la vallée de la Wye, au Pays de Galles. Dans la vraie vie, la maison est en fait un chalet de chambres d’hôtes. Il s’appelle The Chalet et se trouve à Symonds Yat, un village de la vallée de la Wye traversé par la rivière Wye.

Sur son site Web, la maison est décrite comme “la maison de vacances idéale si vous recherchez l’aventure ainsi qu’un endroit idéal pour des célébrations en famille et entre amis”. La réservation est pour un minimum de quatre nuits et coûte environ 3 000 £. Il peut accueillir 10 personnes.

Le parc de caravanes où vit Maeve – Sterrett’s Caravan Park

Toutes les scènes de caravane de Sex Education ont été tournées au Caravan Park de Sterrett. Le parc de caravanes se trouve également à Symonds Yat, juste à côté de la rivière Wye. Le parc est à seulement une heure de route de Birmingham, Bristol et Cardiff.

Maison d’Eric – Ancienne Ferme Mews

Eric vit dans une maison à Old Farm House Mews, à Wye Valley. La propriété est une propriété privée.

Moordale School – Université de Galles du Sud

Des scènes à Moordale High School sont filmées sur un campus désaffecté de l’Université de Galles du Sud à Caerleon. Caerleon est dans la banlieue nord de Newport. Le campus de Caerleon à l’USW a fermé définitivement en 2016. L’éducation sexuelle a commencé à l’utiliser comme l’un de ses lieux de tournage au cours de la première saison en 2018. Ses 32 acres abritaient autrefois environ 4 500 étudiants.

La salle des fêtes – Les Salles Paget

Les scènes du hall de l’école sont tournées dans The Paget Rooms, Victoria Road, Penarth, Cardiff. Les salles Paget sont un théâtre classé Grade II construit au début du 20e siècle. En tant que salle publique de la ville, il est utilisé pour une variété d’événements locaux. C’est un théâtre et une salle publique qui accueille des productions théâtrales, des concerts et est un lieu de mariage local populaire. Il a été construit au début du 20ème siècle.

Le trajet d’Otis et Eric à l’école – Le Vieux Pont Ferroviaire à Tintern

Le pont Otis et Eric se rendent souvent à vélo à l’école est également à proximité. Il s’agit de l’ancien pont ferroviaire de Tintern, qui fait partie de la promenade de la vallée de la Wye et traverse la rivière. Les superbes plans où Otis et Eric font du vélo à travers les bois sont filmés à Bargain Woods, Whitestone.

Maison d’Aimée – Maison Bigsweir

L’immense manoir d’Aimee est Bigsweir House, qui surplombe les rives de la rivière Wye à la frontière entre le Pays de Galles et l’Angleterre. C’est un bâtiment classé Grade II qui a été reconstruit en 1740. La propriétaire de la maison, Caroline Hopkinson, a déclaré au Guardian : « Nous avons vraiment apprécié d’avoir l’équipage ici, même si je suppose qu’une plus grande exposition pour cette zone pourrait avoir certains inconvénients.

La forêt de Dean

À proximité de nombreux autres lieux de tournage de la saison 3 de Sex Education se trouve La forêt de Dean, qui a également servi de toile de fond à certaines scènes. Dans la saison trois, il y a des scènes dans une forêt, notamment lorsqu’Adam et Eric vont à un pique-nique et c’est là que Ruby et Otis se connectaient dans sa voiture.

Le voyage scolaire en France – Folkestone

Vous serez déçu d’apprendre que le voyage scolaire en France dans l’épisode cinq de la saison trois a été tourné autour de Folkestone, Kent. Les acteurs ont visité le cimetière militaire de Shorncliffe à Sandgate, les tranchées de Hawthorne à Elham et le Harbour Arm.

La saison 3 de Sex Education a le bras du port de Folkestone, c’était étrange à voir – sera plus court (@willshorter98) 17 septembre 2021

