Les superbes nouveaux rendus de l’iPhone 13 Pro montrent une toute nouvelle couleur censée arriver cette année – .

L’une des rumeurs les plus intrigantes d’iPhone 13 que nous ayons entendues rapporte que deux des modèles d’iPhone de nouvelle génération d’Apple présenteront un dos mat texturé à l’ombre du noir. Outre une apparence distinctive, la conception rendra également l’appareil plus facile à tenir et moins susceptible de glisser des mains. Si un iPhone avec une finition arrière mate est réellement dans les cartes, il y a de fortes chances que cette nouvelle option de couleur ne soit disponible que sur les modèles iPhone 13 Pro et Pro Max.

«Le dos mat s’affine», a rapporté EverythingApplePro il y a quelques semaines. «Donc, dans les iPhones 2021, je suis sûr que Max fait référence aux modèles Pro, ils auront un dos texturé légèrement plus adhérent. Il dit qu’ils seront légèrement plus confortables et il suppose que ce sera comme un mat doux, comme sur la série Pixel. »

Imaginant à quoi ressemblerait ce type d’iPhone, le designer Ian Zelbo a publié quelques rendus de l’iPhone 13 Pro sur Twitter plus tôt cette semaine.

Une vue agrandie de l’appareil peut être vue ci-dessous. Maintenant, est-ce un nouveau design qui change la donne? Bien sûr que non. Pourtant, l’apparence et la sensation générales de l’iPhone n’ont pas beaucoup changé ces dernières années, il est donc facile de s’enthousiasmer, même pour un changement de conception relativement petit.

Source de l’image: Ian Zelbo

Une vue de bas en haut de l’appareil montre à quel point un design arrière mat aurait l’air élégant:

Et enfin, un peu plus de gros plan:

Dans l’ensemble, nous ne nous plaindrions certainement pas si Apple proposait un design iPhone noir mat texturé. Surtout après des années à supporter le même design de bord arrondi, il est agréable de voir Apple pimenter les choses, même légèrement. En effet, c’est pourquoi il y avait beaucoup d’enthousiasme pour le design de l’iPhone 12 qui employait des bords carrés à la conception de l’iPhone 4 par opposition aux bords arrondis qu’Apple avait introduits pour la première fois sur l’iPhone 6.

Incidemment, nous avons également vu des rumeurs selon lesquelles la gamme iPhone 13 serait disponible dans de nouvelles couleurs, bien que nous n’ayons pas encore vu de couleurs spécifiques mentionnées. Cela peut être long, mais ce serait formidable de voir Apple réintroduire la couleur Midnight Green qui a fait ses débuts avec l’iPhone 11 Pro. Apple avec l’iPhone 12 a remplacé Midnight Green par Pacific Blue, mais j’ai toujours pensé que le Midnight Green n’avait jamais eu son dû.

En ce qui concerne les autres fonctionnalités de l’iPhone 13 auxquelles nous pouvons nous attendre, il y a de fortes chances que les modèles iPhone 13 Pro d’Apple intègrent enfin un écran 120 Hz pour un défilement plus fluide. Notamment, la mise en œuvre d’Apple basculera dynamiquement entre les taux de rafraîchissement de 60 Hz et 120 Hz afin de préserver la durée de vie de la batterie.

Les autres fonctionnalités de l’iPhone 13 supposées incluent un écran toujours allumé, une encoche plus petite, une technologie de caméra améliorée et, bien sûr, un processeur A15 de nouvelle génération qui, si l’histoire est une indication, fera honte à l’A14.

