Les superbes statistiques de Mohamed Salah contre Manchester United lui ont sûrement valu un énorme nouveau contrat à Liverpool alors que Trent Alexander Arnold l’appelle « le meilleur du monde »

L’attaquant de Liverpool Mohamed Salah est dans la meilleure forme de sa vie, établissant des records de plaisir et prouvant qu’il mérite un nouveau contrat.

Salah a encore deux ans sur son contrat actuel, mais est en pourparlers sur de nouvelles conditions, avec des informations selon lesquelles son représentant pourrait demander jusqu’à 500 000 £ par semaine à Anfield.

Salah a réussi un brillant triplé contre Man United lors de la victoire 5-0 de Liverpool

Il a déclaré la semaine dernière qu’il souhaitait rester à Anfield pour le reste de sa carrière.

Le joueur de 29 ans a été essentiel pour ramener les jours de gloire à Anfield et ses objectifs pourraient être la grande différence dans la course au titre de cette saison.

Il a aidé les Reds à produire une performance sensationnelle contre leurs rivaux Manchester United lors d’une victoire 5-0, réussissant un brillant triplé.

Il est devenu le premier joueur à marquer un triplé à Old Trafford en Premier League – une réalisation époustouflante.

Alexander-Arnold a adoré la performance de son coéquipier Salah contre Manchester United

Après le match, Trent Alexander-Arnold a tagué son coéquipier sur une photo et a décrit Salah comme «le meilleur au monde».

Et compte tenu de sa forme époustouflante, Liverpool serait peut-être bien avisé de débourser l’argent que les Égyptiens veulent alors qu’ils recherchent un deuxième titre de Premier League.

Il a déjà marqué 15 buts en 12 apparitions toutes compétitions confondues et a marqué pour le 10e match consécutif.

Dans le match lui-même, il a complété 44 des 47 passes qu’il a tentées, a réussi sept tirs avec quatre cadrés, tandis qu’il a également contribué défensivement avec quatre récupérations de balles.

Pendant ce temps, l’Egyptien a déjà marqué 107 buts en Premier League et est désormais le joueur africain le plus buteur de l’histoire de la compétition.

Old Trafford a été assommé par le roi égyptien de Liverpool, qui a marqué un triplé lors de la victoire 5-0

Salah a parlé à Sky Sports : « Je pense que c’est génial de gagner 5-0 ici. Nous savions avant le match que ce serait difficile si nous ne jouions pas notre football. Nous avons réussi à le faire dès le début, ce qui a rendu le jeu un peu plus facile.

«Nous savions qu’ils viendraient et essaieraient de tout donner pour gagner le match, donc dans notre tête, nous devions être à 100%, nous devions dominer le match et penser que nous l’avons fait.

Il a été interrogé sur sa forme actuelle de buteur et a déclaré: «Tant que l’équipe continue de gagner, je suis plus qu’heureux. J’essaie toujours de donner des passes décisives. Le premier, je pouvais y aller seul, mais je l’ai donné à Naby, donc je pense que j’essaie toujours de faire de mon mieux pour que l’équipe gagne, ce qui est la chose la plus importante.

Klopp était tout sourire à la fin du match

L’ancienne star de Man United Gary Neville et l’icône de Liverpool Jamie Carragher ont salué la riche veine de forme de Salah et croient, pour le moment, rien ne l’arrête.

Neville a déclaré: « Il est à son apogée absolu. C’est un joueur qui en ce moment peut prendre n’importe quel match par la peau du cou.

Carragher a ajouté: « S’il s’approche du même nombre de buts qu’il a marqué lors de sa première saison au club, Liverpool sera très proche de remporter les deux grands trophées [Premier League and Champions League] ils seront désespérés de mettre la main dessus. C’est une superstar absolue.