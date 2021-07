Les Supercoupes de handball, à Torrelavega

19/07/2021 à 18:06 CEST

le Les Supercoupes d’Espagne masculines et féminines ont déjà un lieu et une date. Pour la deuxième fois, et comme ce fut le cas à Pampelune lors de la saison 2016/17, les deux tournois chargés de lever le rideau sur le parcours en matière de compétitions nationales se partageront la vedette.

Le Pavillon Vicente Trueba à Torrelavega sera l’étape où brilleront les quatre meilleures équipes de la saison dernière, et elles le feront le samedi 4 septembre. De plus, les deux finales peuvent être suivies en direct via Teledeporte.

La Fédération Royale Espagnole de Handball assumera pour la première fois l’organisation des deux matches, après avoir récupéré lors de la dernière Assemblée Générale Ordinaire les compétitions sur la Supercoupe d’Espagne masculine. Précisément dans cette Assemblée, la tenue des deux compétitions a également été approuvée sur le lieu et à une seule date.

Ce sera la troisième fois que la Cantabrie accueille cette compétition dans la catégorie masculine, après les éditions 1992 et 1995. En fait, Torrelavega a déjà accueilli la première d’entre elles, au cours de laquelle les fans ont pu célébrer la victoire avec style au domicile de l’historique Teka Santander.

La compétition féminine sera sans précédent sur les terres cantabriques, bien que la ville de Torrelavega se soit déjà montrée également engagée dans le handball masculin et féminin : Au cours de la dernière année et demie, Hispanos y Guerreras a rendu visite à Vicente Trueba pour se préparer au Championnat d’Europe 2020.

Une double portion de handball idéale pour commencer la saison, à la fois pour les fans qui viennent à Torrelavega et pour ceux qui suivent, via Teledeporte, le meilleur spectacle avec ces Supercoupes d’Espagne. Un événement qui ne serait pas possible sans le soutien et la collaboration des institutions locales et régionales qui y participent : Mairie de Torrelavega, Conseil des Sports et Conseil du Tourisme du Gouvernement de Cantabrie.

À Torrelavega, les deux grands dominants historiques de la Super Coupe coïncideront, tous deux dans la catégorie masculine, le Barça cherchant son dixième titre consécutif et son vingt-quatrième total ; comme dans la catégorie féminine, avec une Super Amara Bera Bera qui tentera de rattraper ses deux dernières finales perdues pour obtenir sa huitième blessure.

En face seront deux « classiques » de notre sport, oui, avec moins d’expérience dans ces luttes : ABANCA Ademar León revient dans cette compétition 19 ans plus tard, après avoir chuté lors de ses deux finales contre Portland San Antonio ; Elche Visitelche.com, pour sa part, fera ses débuts en Super Coupe après avoir marqué l’histoire lors de la dernière Copa de HM la Reina.

Le président de la Fédération royale espagnole de handball, Francisco V. Blazquez, a reconnu que « nous pourrons partager un grand événement avec le handball masculin et féminin en marchant ensemble, nous formons tous le handball, et Nous aurons deux matchs de haut niveau au même endroit et au même jour ; sans aucun doute, ce sera une grande fête de handball“.