Les supermarchés font face à des pénuries de 2 articles d’épicerie essentiels

Si vous avez fait vos courses à un moment quelconque au cours des derniers mois, vous avez probablement rencontré cette tendance désagréable, à un degré ou à un autre. Pénurie de certains produits que le magasin avait en abondance, ce qui a causé une grande consternation à l’administration Biden. La cause première comprend un effondrement prolongé de la chaîne d’approvisionnement cette année, ce qui a amené au moins un responsable de Biden à avertir que, non, le gouvernement ne peut pas dire avec certitude que vos cadeaux de Noël arriveront à temps cette année.

« Je ne peux pas promettre que chaque personne recevra tous les cadeaux qu’elle souhaite à temps », a déclaré Biden lui-même cette semaine. « Seul le Père Noël peut tenir cette promesse. Chaque année, il y a des articles qui se vendent et qui sont difficiles à trouver. Certains d’entre vous, mamans et papas, se souviennent peut-être de Cabbage Patch Kids ou de Beanie Babies.

Sirop d’érable et produits frais

La Federal Trade Commission ordonne aux principaux détaillants et chaînes d’épicerie de fournir de nouvelles informations sur leurs problèmes de chaîne d’approvisionnement pour enquêter sur les causes des étagères vides et des prix exorbitants. @jolingkent a le dernier. pic.twitter.com/ypIvkir917 – AUJOURD’HUI (@TODAYshow) 30 novembre 2021

Cependant, le Père Noël ne livre pas aux épiceries pour réapprovisionner leurs étagères. Parmi les pénuries de produits auxquelles ils sont confrontés ? Selon les reportages, les épiceries ressentent une pincée dans leurs approvisionnements en sirop d’érable et en produits frais.

Commençons par la seconde. En novembre, des organisations de l’industrie nord-américaine des fruits et légumes ont publié une déclaration attribuant une partie du problème à la « congestion des ports paralysante ». La déclaration se lit notamment comme suit : « Au nom de l’industrie des produits frais d’Amérique du Nord, nous appelons à une action urgente du gouvernement pour faire face aux perturbations importantes de la chaîne d’approvisionnement en cours avec des impacts sur nos systèmes alimentaires, nos économies et, en fin de compte, les individus et les familles à travers le continent et autour. le globe.

«Près de deux ans depuis le début de la pandémie, des augmentations substantielles des coûts et des retards tout au long de la chaîne d’approvisionnement menacent notre sécurité alimentaire et la viabilité économique à long terme du secteur nord-américain des produits frais.»

Entre-temps, pour diverses raisons, le Canada (qui produit près de 80 % de l’approvisionnement mondial en sirop d’érable) doit puiser dans son propre approvisionnement d’urgence en ce produit.

Ce n’est pas lié à la pandémie ou à la chaîne d’approvisionnement. Il s’agit en grande partie d’une météo atypique cette année. Cependant, les vendeurs aux États-Unis n’auraient apparemment pas de difficulté à obtenir précisément le montant dont ils ont besoin du Canada. À cause, vous l’avez deviné, des retards d’expédition liés à la chaîne d’approvisionnement.

Les problèmes de la chaîne d’approvisionnement

Dans le même ordre d’idées, il a également été rapporté que les pénuries en cours et les problèmes de chaîne d’approvisionnement auront un impact sur la production de l’iPhone 13 au début de 2022. Le point le plus important ici : ce problème est extrêmement vaste et répandu en ce moment. Quiconque prétend le contraire essaie simplement de marquer un point politique.

Comme indication de la gravité du problème, la FTC a officiellement lancé cette semaine une enquête sur toutes les innombrables perturbations de la chaîne d’approvisionnement. La commission a déclaré qu’elle ordonnait à neuf grands détaillants de partager des informations. Le groupe comprend, entre autres, Amazon, Walmart et Kroger.

L’annonce de la FTC a poursuivi en notant qu’elle a ordonné à ces entreprises de détailler les mesures qu’elles prennent pour atténuer les perturbations. Et « comment ils répartissent les produits entre leurs magasins lorsqu’ils sont en nombre insuffisant ».