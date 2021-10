Les supermarchés pour rationner les aliments pour les fêtes de fin d’année – « Priorité aux cadeaux de Noël essentiels ! | Politique | Nouvelles

Les experts disent que les dindes et les choux de Bruxelles pourraient être plus rares tandis que les pâtes et la farine pourraient être rationnées aux clients pendant la période de Noël. Plus tôt ce mois-ci, les ministres ont annoncé que les chauffeurs étrangers peuvent prendre des visas de six mois et ils prévoient d’avoir le programme de livraisons illimitées de deux semaines pour décembre.

Cependant, le gouvernement aurait déclaré que seuls 20 chauffeurs étrangers avaient jusqu’à présent été libérés en raison des inquiétudes concernant l’approvisionnement des supermarchés et des conteneurs en attente dans les ports en raison de la crise du personnel.

Une source a déclaré au Sun : « Les détaillants donneront la priorité aux cadeaux de Noël essentiels.

« S’il y avait une forte pression de chauffeurs et que les magasins ne pouvaient pas tout obtenir, ils avaient besoin qu’ils rationnent les lignes. »

La source a ajouté: « Donc, plutôt que de voir 15 types de pâtes, vous pourriez en voir dix. »

« Ou ils pourraient décider qu’ils n’ont pas besoin d’autant d’eau en bouteille qui est encombrante et volumineuse dans le magasin.

« C’est une situation difficile et évolutive et difficile de dire ce qui va se passer maintenant. »

Rod McKenzie, directeur général des politiques et des affaires publiques à la Road Haulage Association, a accusé le gouvernement d’avoir « tiré le levier marqué » immigration incontrôlée « » et a affirmé que le programme conduirait les conducteurs de l’UE à » saper » les travailleurs britanniques.

Il a déclaré à l’émission Today de BBC Radio 4: «Le gouvernement veut clairement sauver Noël et être perçu comme sauvant Noël, et des chauffeurs supplémentaires aideront clairement les livraisons de Noël, donc, d’un point de vue simple et populiste, vous pouvez voir ce qu’ils ‘ fais.

Il a déclaré: « Le gouvernement a parlé d’une économie à salaires élevés et à hautes compétences et n’a pas tiré sur le levier marqué » immigration incontrôlée « , et pour eux, c’est exactement à quoi cela ressemble. »

« Autoriser les entreprises et les chauffeurs étrangers à venir peut-être jusqu’à six mois tous les quinze jours pour effectuer un travail illimité à des tarifs bas, ce qui sape les transporteurs britanniques.

« Il s’agit donc de prendre le travail des opérateurs et des chauffeurs britanniques et de le donner aux Européens qui ne paient pas d’impôts ici et paient des cacahuètes à leurs chauffeurs. »

Une source gouvernementale a répondu aux commentaires de la RHA en déclarant au Mirror : « C’est un peu riche venant de la RHA qui a constamment fait pression pour le retour des conducteurs européens bon marché.

« Un demi-tour de frein à main crissement en fait. »