Les supermarchés se préparent à une véritable ruée sur les arbres de Noël ce week-end alors que la demande augmente

Tesco s’approvisionne en arbres de Noël durables et anti-chute, tels que le sapin Nordman, pour répondre à la demande d’arbres qui dureront toute la saison. // Les supermarchés se préparent à une augmentation des ventes d’arbres de Noël ce week-end // Bien qu’ils soient toujours en novembre et 28 jours avant le jour de Noël, de nombreux acheteurs devraient entrer dans l’ambiance festive tôt

La demande d’arbres de Noël devrait augmenter de 15 % cette année, car les acheteurs se mettent tôt dans l’ambiance festive – la ruée devant commencer ce week-end.

Il avait été surnommé « Samedi de l’arbre de Noël », bien qu’il ait eu lieu en novembre et 28 jours avant le jour de Noël.

Tesco dit qu’il s’approvisionne en arbres de Noël plus durables et sans chute, tels que le sapin Nordman, pour répondre à la demande d’arbres pour la saison prolongée.

LIRE LA SUITE: Tesco fait face à des « ruptures de stock » de Noël après une menace de grève

La porte-parole de Tesco horticulture, Lottie Morrison, a déclaré : « Au cours des dernières années, nous avons remarqué que les ventes en gros ont commencé plus tôt dans la saison des fêtes avec une augmentation importante du nombre d’acheteurs choisissant des arbres de Noël plus durables et sans chute comme le Nordman Fir.

« La tendance est devenue si prononcée et répandue dans tout le Royaume-Uni que nous appelons maintenant l’événement le samedi de l’arbre de Noël.

«Cette année, nous prévoyons une ruée encore plus tôt – fin novembre – en raison de l’annulation des célébrations de la fête de Noël de l’année dernière en raison de la pandémie.

« Bien que la plupart de ces premières ventes auront lieu le samedi, nous constatons un pic tout au long du week-end – et le week-end suivant – car cela donne aux familles la chance de profiter de la cérémonie de décoration ensemble. »

Les premières ventes ont également été remarquées par le plus grand grossiste d’arbres de Noël d’Europe, Needlefresh, basé à Foxhill, près de Swindon dans le Wiltshire, qui fournit également Tesco.

L’entreprise, qui dispose d’une équipe de producteurs dévoués à travers le Royaume-Uni, vend chaque année 800 000 arbres en pot.

Le directeur général de la société, George Hood, a déclaré : « Cette année va être très spéciale en raison du verrouillage et nous nous préparons à ce que le week-end prochain soit plus occupé que d’habitude.

« Au cours des dernières années, la majeure partie de nos ventes a eu lieu le premier week-end de décembre, mais cette année, nous prévoyons que le samedi 27 novembre sera beaucoup plus occupé. »

Cliquez ici pour vous inscrire à la newsletter quotidienne gratuite de Retail Gazette