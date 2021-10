Les superstars de Mario Party fuient en ligne avant le lancement officiel de la semaine prochaine

Image : Nintendo

Une autre version très médiatisée de la Nintendo Switch a été divulguée sur Internet près d’une semaine après son lancement.

Cette fois c’est Superstars de la fête de Mario, qui arrive officiellement sur Switch le 29 octobre. Il fait suite à la fuite de Terreur Metroid plus tôt ce mois-ci.

Si vous essayez d’éviter les spoilers, vous voudrez peut-être vous abstenir de rechercher ce jeu sur les réseaux sociaux – car les images, les séquences vidéo, la bande-son du jeu et même le jeu lui-même semblent avoir été téléchargés. Certains seraient déjà en train de jouer le titre sur Switch et via l’émulation.

Notre critique de Mario Party Superstars sera mise en ligne la semaine prochaine. Si nous entendons des développements sur cette dernière fuite de Switch, nous ne manquerons pas de vous le faire savoir.