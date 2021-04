Cela ne fait même pas 24 heures que j’ai écrit au sujet d’une paire de suppléments «d’amélioration masculine» que la FDA a encore une fois détruits, car ils contiennent des médicaments sur ordonnance. Cette histoire a suivi une semaine plus tôt où d’autres marques ont été arrêtées pour la même chose, et aujourd’hui nous en avons une autre. Oh, désolé, pas un seul. Sept. Sept améliorateurs de «performance» en vente libre ont été simplement rappelés parce que – surprise! – ils contiennent le sildénafil et le tadalafil, qui sont les ingrédients actifs des médicaments sur ordonnance uniquement Viagra et Cialis, respectivement.

Les médicaments, qui portent des noms qui suggèrent qu’ils sont vendus exclusivement sur les comptoirs des stations-service en faillite, ne sont que les dernières d’une gamme de «marques» poubelles qui produisent des pilules «de performance masculine», se font prendre en y mettant des médicaments sur ordonnance, puis retirez-les du marché. C’est assez incroyable que cela continue, près d’une décennie après que la FDA a commencé à tenir une liste de ces pilules rappelées. Une fois qu’un est retiré du marché, trois autres apparaissent à sa place.

Soyons réalistes ici. Il n’y a aucun moyen que ces «marques» – et je mets les marques entre guillemets parce que c’est sans aucun doute la même ou deux entreprises qui vendent ces déchets sous des noms différents pour éviter des conséquences plus graves – ne savent pas qu’il y a des niveaux de Viagra et de Cialis dans leurs suppléments. Ils affirment que leurs pilules ne contiennent pas de médicaments, ce qui pourrait attirer l’attention de quelqu’un qui ne peut pas prendre de médicaments sur ordonnance comme le Viagra en raison de problèmes de santé sous-jacents. Donc, ils optent pour une alternative en vente libre, mais finissent par prendre exactement les mêmes médicaments d’ordonnance qu’ils essayaient d’éviter en premier lieu.

Humoureusement, les médicaments rappelés hier portent les noms Thumbs Up 7 Blue 69k et Thumbs Up 7 Red 70k. Croyez-le ou non, ces deux suppléments ont été vendus sous des noms de marque différents. Le rappel d’aujourd’hui comprend Thumbs Up 7 Black 25k et Thumbs Up 7 White 11k, tous deux vendus sous une autre marque. Je ne vais même pas prendre la peine d’afficher le nom de la marque ici parce que cela n’a littéralement aucune importance. Ces fabricants inventent des noms de marque à partir de rien et mettent exactement les mêmes pilules dans chaque emballage.

En plus de ces deux nouveaux rappels de Thumbs Up 7, certains autres suppléments horriblement nommés sont également rappelés. Ceux-ci incluent Shogun-X 7000, 69MODE 69 et bien sûr Krazy Night. Je veux dire que tu ne peux vraiment pas inventer ce truc. C’est si mauvais.

La FDA conseille à toute personne ayant acheté ces suppléments de s’en débarrasser immédiatement. Ils ne sont pas approuvés pour la vente, ils ne devraient même pas exister, et les prendre pourrait littéralement vous tuer. Si vous comptez régulièrement sur ces types de pilules pour vous aider dans la chambre à coucher, parlez-en à votre médecin et voyez ce que vous pouvez faire d’autre. Il ne sert à rien de risquer votre vie pour cette absurdité et tout ce que vous faites est de soutenir les escrocs qui essaient de gagner de l’argent tout en mettant des vies en danger.

