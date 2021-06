Les supporters allemands ont célébré le “but” de Thomas Muller avant de se rendre compte qu’il avait laissé passer l’occasion, tandis que le héros du but anglais Raheem Sterling s’effondre au sol en soulagement

in

Quel spectacle c’est – des milliers de fans allemands célébrant ce qu’ils pensaient être un objectif pour eux seulement de se mettre la tête dans les mains !

Comment l’Angleterre contre l’Allemagne se serait-elle déroulée, cependant, si Thomas Muller avait marqué lors d’un match sans faute à Wembley à la 82e minute?

Heureusement pour Sterling et l’Angleterre, Muller a gonflé ses lignes

Les fans anglais auraient eu le TSPT du football lorsque Muller marquait le but, car c’est la star du Bayern Munich qui a marqué deux fois lorsque les Allemands ont battu les Three Lions 4-1 lors de la Coupe du monde 2010.

Il semblait prêt à saisir l’occasion, mais incroyablement du point de vue de l’Angleterre, Muller a raté.

Et les fans allemands qui regardaient le match dans leurs propres fanparks n’en revenaient pas.

Au lieu de cela, Harry Kane s’est dirigé dans une seconde peu de temps après et était en route pour les quarts de finale avec une victoire 2-0.

Et tandis que tout le monde a poussé un soupir de soulagement lorsque Muller a mis le ballon au large, Raheem Sterling était probablement l’homme le plus soulagé du stade.

L’homme de Manchester City a été dépossédé par Toni Kroos et rapide comme un éclair, le ballon a été passé à Muller, qui avait une course claire au but.

Sterling ne pouvait que regarder avec sa tête dans ses mains pendant que Muller avait sa chance

Mais a eu un sursis lorsque Muller a mis le ballon au large

Le coup de sifflet final est un moment qu’aucun fan anglais n’oubliera jamais et a même réduit l’homme dur des Trois Lions, Stuart Pearce, aux larmes, tandis que « Sweet Caroline » était ceinturée à temps plein.

Et, après une longue pause pour contrôler ses émotions, l’expert de talkSPORT a déclaré : « Je suis tellement fier de la direction et des joueurs – ils méritent cette journée.

«Je l’ai dit en entrant dans le match, ce résultat sera une étincelle pour ce pays.

« L’élan va balayer cette équipe jusqu’en finale, j’en suis sûr.

Sterling a quitté l’Angleterre pour un dépliant à Wembley et était ravi de voir Muller manquer