Les supporters anglais célèbrent la victoire du groupe Euros mais le rêve de l’Ecosse est terminé

De nombreuses personnes peuvent avoir la gueule de bois le matin (Photo : Rex/PA/.)

L’Angleterre a réussi à terminer en tête de son groupe à l’Euro 2020 – et cela a déclenché des célébrations dans tout le pays.

Les fans entassés dans une fan zone à guichets fermés à Trafalgar Square pour la marche finale de cette étape contre la République tchèque ont applaudi au résultat 1-0.

Mais il y a eu un chagrin pour les fans écossais, qui ont vu leur équipe quitter la compétition.

Boris Johnson a célébré le succès de l’Angleterre en s’assurant une place dans les 16 derniers.

Il a tweeté : ” Félicitations à @England pour avoir terminé en tête du groupe et avoir rejoint @Cymru dans les 16 derniers de l’#Euro2020.

“Décevant que @ScotlandNT n’ait pas pu obtenir le résultat dont ils avaient besoin, mais Steve Clarke et ses joueurs méritent un énorme crédit.”



Les fans célèbrent la fin du match au BOXPARK à Croydon (Photo: PA)



Mais ce n’était pas une bonne nouvelle pour les fans écossais (Photo: .)



Les supporters célèbrent au coup de sifflet final au 4TheFans Fan Park à Event City (Photo: .)



Célébrations dans la fan zone de Trafalgar Square à Londres (Photo: AP)

Nicola Sturgeon a déclaré qu’elle était «fier» de l’équipe d’Écosse après sa sortie suite à une défaite contre la Croatie.

L’équipe de Steve Clarke a perdu 3-1 à Hampden pour terminer en bas du groupe D.

Le premier ministre Sturgeon a tweeté: “Ce ne sera pas le cas, mais merci @ScotlandNT de nous avoir emmenés à notre premier tournoi masculin en 23 ans – vous avez joué à fond et nous sommes fiers de vous encourager.”

A Londres, deux grands écrans diffusaient le match de l’Angleterre de part et d’autre de la colonne Nelson.

Les fans ont applaudi avec véhémence lorsque Raheem Sterling a marqué le premier but après 12 minutes, mais certains ne voulaient pas vraiment que les Three Lions remportent le match, en raison de la stratégie à venir.

Emma Birkett, qui est une travailleuse clé, a déclaré qu’elle ne voulait pas que l’Angleterre soit en tête du groupe pour éviter un affrontement potentiel avec la France, le Portugal ou l’Allemagne dans le groupe F.



L’Angleterre a gagné contre la République tchèque (Photo: PA)



Mais l’Ecosse a raté sa chance contre la Croatie (Photo: Shutterstock)



Le fan park de Manchester après la victoire (Photo: PA)



Les fans regardent le match du groupe D de l’UEFA Euro 2020 entre la Croatie et l’Écosse dans la fan zone de Glasgow (Photo: PA)



Scènes joyeuses à Box Park Corydon alors que l’Angleterre marquait contre la République tchèque (Photo: .)

Elle a déclaré: «Il y a quelque chose de formidable à être un outsider parce que nous sommes toujours presque là.

“Ce serait presque mieux de ne pas gagner celui-ci parce que nous ne voulons pas vraiment nous affronter avec le” groupe de la mort “.’

L’atmosphère parmi les supporters s’est calmée en seconde période, bien que des cris dispersés de ” allez Harry “, ” légende ” et ” Angleterre ” aient été criés depuis des tables autour de Trafalgar Square.

Les supporters étaient divisés sur le chemin parcouru par l’Angleterre dans le tournoi.

Akash Bhagawati a déclaré: “Nous irons plus loin dans le tournoi mais je ne pense pas que nous le gagnerons”. Nous aimerions vraiment que l’Angleterre gagne et nous les soutiendrons, mais je ne le vois pas se produire.

Mais Kieran Bennett a ajouté: “Nous avons un objectif et je pense que nous allons en obtenir un autre. C’était génial. Il rentre à la maison.

