Les fans anglais à travers le Royaume-Uni se préparent depuis mercredi à célébrer la première fois en 55 ans depuis que les Three Lions ont obtenu une place en finale d’un tournoi majeur. Après les meilleures performances de l’équipe lors de l’Euro, les supporters ont maintenant déclaré qu’ils étaient “confiants” que l’Angleterre était prête à livrer et à ramener le trophée à la maison. Les fans qui se préparent à assister à l’affrontement historique entre l’Angleterre et l’Italie au Boxpark de Croydon ont rendu hommage aux joueurs ainsi qu’à l’entraîneur Gareth Southgate pour leur travail incroyable jusqu’à présent.

Un supporter a déclaré à ITV News : « Il a gardé l’unité, il a rassemblé le pays.

“Il mérite tout le crédit. Un crédit absolu. Massivement confiant, je pense que nous sommes meilleurs que les Italiens – je vais dire 2-1 en prolongation.”

Un autre fan d’Angleterre a déclaré : “Je pense que ça va être 2-1 en Angleterre. Je pense que ça va rentrer à la maison.

“La première finale en 55 ans, ça doit arriver maintenant. Si ça n’arrive pas maintenant, je ne pense pas que ça arrivera. C’est le retour à la maison.”

JUST IN: La presse allemande devient folle après le commentaire de Gareth Southgate en temps de guerre “Trop de films Churchill”

Un supporter a été interrogé sur les joueurs qui devraient être les stars du match, en déclarant: “Je pense que Sterling, Kane et Grealish.

“Je suis confiant. Nous sommes tous confiants.”

Eden Morris, une enseignante du secondaire de Croydon, était à l’extérieur de Wembley pour soutenir l’Angleterre avant leur match contre l’Italie.

Parlant de l’atmosphère dans son école cette semaine, Mme Morris a déclaré: “C’était tellement patriotique, tous les enfants étaient tellement excités que l’Angleterre soit en finale, évidemment aucun d’entre eux ne l’a encore vécu de son vivant.

“Il ne rentre même pas à la maison – il reste à la maison, car il est déjà en Angleterre.

“C’était tellement beau, l’atmosphère. C’est génial. L’Italie n’a aucune chance.”

Il a également déclaré que si l’Angleterre gagnait, “la police devra (le) nettoyer et le ramener à la maison”.

Mickey Singh, 21 ans, également d’Oxford, a ajouté qu’il prévoyait de célébrer toute la semaine si l’Angleterre gagnait.