Les supporters anglais demandent que Gareth Southgate soit SACKED et Brendan Rodgers ou Graham Potter pour le remplacer en tant que manager de l’Angleterre après le match nul 1-1 contre la Hongrie

Les fans ont téléphoné à talkSPORT pour demander que Gareth Southgate soit LICENCIÉ après l’affrontement décevant de l’Angleterre contre la Hongrie mardi soir.

Le patron des Three Lions, qui a mené l’équipe aux demi-finales de la Coupe du monde et à la finale du Championnat d’Europe, n’a pas répondu à ses critiques lors d’un match nul 1-1, ce qui signifie qu’ils ne peuvent pas se permettre de retomber dans leur quête de qualification pour Qatar 2022.

Gareth Southgate est sans doute l’un des meilleurs managers anglais de tous les temps

Southgate a expérimenté avec son équipe à Wembley, optant pour une formation plus offensive, mais cela n’a pas tout à fait fonctionné dans ce qui était une performance décousue des hôtes.

Le résultat contre la Hongrie signifie que l’Angleterre doit attendre la prochaine pause internationale pour se qualifier pour la Coupe du monde 2022, et a vu des fans et des experts critiquer l’équipe et le patron de Southgate avec talkSPORT inondé d’appels à propos de l’équipe nationale.

Un interlocuteur du Sports Bar a déclaré que » la tête de Harry Kane est ailleurs « , après que le capitaine anglais a été l’un des nombreux joueurs à avoir réalisé une performance inférieure à la normale mardi soir.

Kane et Southgate ont été au centre de la majeure partie de la colère après la sortie décevante, les appels se multipliant pour remplacer le manager.

Harry Kane a également été décevant à Wembley

Un supporter est même allé jusqu’à dire qu’il voulait que l’Angleterre perde contre Saint-Marin lors de leur prochain match de qualification pour la Coupe du monde, si cela signifiait que Southgate serait limogé et remplacé par le patron de Leicester, Brendan Rodgers.

Il a déclaré à talkSPORT: «Mon inquiétude est que Southgate a un numéro deux décent là-bas, non? Steve Holland, il a remporté des trophées partout.

« Il l’a fait avec [Antonio] Conte, il l’a fait avec tous ces différents garçons de Chelsea.

« Si cela ne fonctionne pas avec Southgate et cela ne fonctionne pas avec Steve Holland, alors ce doit être les joueurs parce que Steve Holland est un entraîneur décent. [Southgate] n’a pas la moindre idée de ce qu’il fait.

« J’espère que nous perdrons contre Saint-Marin parce que c’est ce dont nous avons besoin pour nous débarrasser de Southgate. »

Il a ajouté: « Faites entrer Brendan Rodgers, faites-le maintenant. »

Ou Brendan Rodgers pourrait-il être le prochain patron des Trois Lions ?

Un autre appelant a insisté sur le fait que l’Angleterre avait besoin d’un manager qui tirerait le meilleur parti de la récolte actuelle de joueurs – insistant sur le fait que l’entraîneur-chef de Brighton, Graham Potter, était cet homme.

Il a dit : « C’est une ‘Golden Generation’, n’est-ce pas ? Et nous avons besoin d’un manager qui va tirer le meilleur parti, non seulement des joueurs, mais de l’équipe.

« C’est juste embarrassant.

« Il est temps pour lui [Southgate] aller maintenant, sortez-le.

Et lorsqu’on lui a demandé qui il voulait remplacer le patron des Trois Lions, il a répondu : « Graham Potter. »

Graham Potter a été pressenti pour être le prochain manager anglais

Un autre fan a été déconcerté par la performance de Kane, affirmant que l’attaquant de Tottenham avait l’air d’un joueur complètement différent de celui qui est généralement si fiable devant le but dans un maillot des Trois Lions.

Le joueur de 28 ans n’est qu’à 12 buts du record de buts de Wayne Rooney en Angleterre, mais n’a pas semblé près d’ajouter à son score contre la Hongrie.

Kane a lutté pour la forme depuis le début de la saison, même depuis son transfert raté à Man City, l’attaquant n’ayant toujours pas marqué en Premier League cette saison.

Mais Kane n’était pas la seule star anglaise qui n’a pas réussi à impressionner mardi soir,

« Je pense sincèrement [Jack] Grealish n’était pas assez bon, Luke Shaw n’était pas assez bon, Mason Mount avait juste l’air perdu pour moi », a déclaré un autre appelant.

« Je ne pense vraiment pas qu’il y avait un plan B.

Jack Grealish n’a pas réalisé sa meilleure performance contre la Hongrie

«Je pense que Southgate est allé là-bas en espérant gagner cela confortablement. Grealish est sorti frustré parce qu’il avait été remplacé mais, deuxièmement, parce qu’il était juste pauvre.

«Et Harry Kane semblait avoir disparu. Il ne ressemblait pas au Harry Kane que nous connaissons et que nous aimions à l’Euro.

« Je ne suis pas un fan de Tottenham mais il a la même apparence qu’à Tottenham – sa tête est ailleurs. »

