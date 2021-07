Les supporters anglais en Antarctique encouragent l’équipe à 11 000 milles

Trois fans des Lions à la station de recherche Rothera du British Antarctic Survey encouragent l’équipe à 11 000 milles (Photo : British Antarctic Survey)

Les supporters anglais de l’Antarctique glacial encouragent les Three Lions avant la finale de l’Euro 2020 à 11 000 milles.

La finale de l’UEFA contre l’Italie ce soir sera suivie avec avidité par un petit groupe de scientifiques intrépides et de personnel de soutien dans une base de recherche.

Les fans intrépides ont affronté les éléments pour brandir un drapeau anglais, loin de la douce fête de rue qui se déroule à Londres.

Le contingent suivra l’action à Wembley depuis la station de recherche Rothera du British Antarctic Survey. L’avant-poste abrite actuellement plus de 20 scientifiques et personnel de soutien sur l’île d’Adélaïde dans la péninsule antarctique.

L’équipe travaille pendant l’hiver sombre de l’Antarctique, qui fait régulièrement chuter les températures en dessous de -20°C et des vents de force coup de vent.

Cependant, tout le personnel ne soutiendra pas l’Angleterre. L’ingénieur en électronique Jaskiran Nagi est d’origine italienne et soutiendra les Azzuri.



Les fans anglais de la station de recherche Rothera du British Antarctic Survey encouragent l’équipe à 11 000 milles de distance (Photo: British Antarctic Survey)



La distance et le froid glacial n’ont pas empêché une équipe de chercheurs robustes de suivre la finale de l’Euro 2020 de ce soir depuis l’Antarctique (Photo: British Antarctic Survey)

L’électricien de Rothera, Joe Owen, a déclaré: “Nous sommes tous très enthousiastes à l’idée que l’Angleterre soit en finale et regarderons tous le grand match ce dimanche.

“Au début du tournoi, nous n’avions que cinq à six personnes qui regardaient les matchs, mais c’est formidable de voir tout le monde se mettre dans l’esprit et se rassembler.”



La croix de St George est tenue en l’air par des chercheurs de l’Antarctique alors qu’ils bravent les éléments avant la finale de l’Euro 2020 (Photo: British Antarctic Survey)



Le froid et la neige n’ont pas empêché les chercheurs de l’Antarctique d’afficher leur loyauté envers l’Angleterre (Photo : British Antarctic Survey)

L’officier de plongée Mike Lindsell, qui est également à Rothera, avait ce message pour l’équipe d’Angleterre : « Bonne chance à l’Angleterre, nous savons que vous pouvez le faire. Et nous vous encouragerons tout le long du chemin. Il doit rentrer à la maison avant nous !’

À la station de recherche de King Edward Point en Géorgie du Sud, l’équipe de huit personnes fera des efforts extraordinaires pour suivre le match depuis l’île subantarctique.

En raison de son emplacement éloigné, ils écouteront via une liaison téléphonique une radio au Royaume-Uni, avec la possibilité de suivre les mises à jour en direct si la bande passante le permet.

Les supporters ont intérêt à être les supporters les plus éloignés d’Angleterre.

Richard Branson est entré dans l’histoire aujourd’hui en effectuant un vol Virgin Galactic dans l’espace – mais s’est engagé à être de retour à temps pour le coup d’envoi à 20 heures.

