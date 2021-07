Les supporters anglais ont déclenché un feu d’artifice où l’équipe d’Italie dormait avant la finale de l’Euro 2020

Des feux d’artifice ont été déclenchés là où les joueurs italiens dormaient (Photo: .)

Les joueurs italiens ont eu leur sommeil perturbé à la veille de la finale de l’Euro 2020 après que des supporters anglais ont déclenché des feux d’artifice devant leur base d’entraînement.

Les Italiens restent sur le terrain d’entraînement de Tottenham Hotspur et se reposaient avant la finale à Londres.

Mais les fans anglais ont eu d’autres idées, selon Sky Sport Italia, en déclenchant de bruyants feux d’artifice en pleine nuit.

Les feux d’artifice étaient au moins colorés en rouge et vert, comme le drapeau national italien, mais cela offrira probablement peu de confort aux joueurs.

Une vidéo est apparue sur les réseaux sociaux qui, selon les rumeurs, serait celle du feu d’artifice aux premières heures du dimanche matin, mais cela n’est pas encore confirmé.

L’équipe de Roberto Mancini va maintenant se préparer pour le déplacement à Wembley avant le coup d’envoi à 20 heures.

Ils se sont entraînés ce matin et partiront pour le stade à 17h30.

L’Italie a remporté ses six matches de l’Euro 2020 jusqu’à présent, bien qu’elle ait nécessité des prolongations contre l’Autriche et qu’elle n’ait battu l’Espagne qu’aux tirs au but.

L’Angleterre, quant à elle, était détenue par l’Écosse en phase de groupes mais n’a concédé son premier but du tournoi qu’en demi-finale contre le Danemark.

Ils ont eu besoin de prolongations pour atteindre la finale mais ont semblé largement assurés dans la majorité de leurs matches.

Cependant, on s’attend à ce que les Italiens – qui ont éliminé la nation la mieux classée au monde, la Belgique, ainsi que l’Espagne – constitueront le test le plus difficile à ce jour pour l’équipe de Gareth Southgate.

