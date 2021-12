Les supporters de Barcelone contrariés par un défenseur souriant après avoir perdu contre le Bayern

Après que le Bayern Munich ait battu Barcelone 3-0 pour la deuxième fois en phase de groupes de la Ligue des champions cette saison, Clément Lenglet a été surpris en train de faire quelque chose d’impensable avec Robert Lewandowski – il souriait !

La défaite du FC Barcelone les a propulsés à la troisième place du classement final du groupe E, leur faisant rater les huitièmes de finale pour la première fois depuis que Messi est entré dans la première équipe. Maintenant que Messi est parti et que Barcelone jouera en Ligue Europa pour la première fois en vingt ans, les fans du Barça agissent tout sauf raisonnablement.

Photo de CHRISTOF STACHE/. via .

Lorsque des images ont fait surface de Lewandowski et Lenglet étant des êtres humains normaux, les fans de Barcelone se sont tournés vers Internet pour se déchaîner. Apparemment, les joueurs de Barcelone ne peuvent sourire que s’ils sont en Ligue des champions.

Les fans toujours rationnels avaient des choses comme ceci à dire :

« Je viens d’être éliminé de la Ligue des champions et tu ris avec ton adversaire comme ça. » « Barcelone est fini, il faudra encore une dizaine d’années pour sortir des ennuis dans lesquels ils se trouvent. » « Lenglet rit avec Lewandowski après le match après que son équipe vient de perdre 3-0 et se rende en Ligue Europa pour la première fois de son histoire. « Lenglet passe le meilleur moment de sa vie avec Lewandowski après avoir joué un match embarrassant et avoir été expulsé de l’UCL en phase de groupes. »

Cependant, le commentaire qui prend le gâteau montre au monde l’état d’esprit des fans de Barcelone, allant jusqu’à le vouloir hors de l’équipe ! « Il a de la chance que je ne sois pas le président de Barcelone parce qu’il ne remonterait pas dans l’avion avec l’équipe, et demain, je mettrais fin à son contrat. »

Je pense que nous avons tous de la chance que ce fan ne soit pas le président de Barcelone.