Les supporters de Dave Chappelle s’affrontent avec la protestation contre le débrayage de Netflix à Hollywood

Les employés de Netflix ont organisé un débrayage mercredi pour protester contre la défense par l’entreprise de la nouvelle comédie spéciale de Dave Chappelle, The Closer, mais au moins quelques personnes se sont également présentées du côté de Chappelle. Les employés transgenres et leurs alliés du groupe de ressources des employés trans de l’entreprise ont planifié un débrayage de masse en réponse non seulement à la rhétorique offensive de Chappelle, mais à la réponse des dirigeants de Netflix à leur indignation au cours des deux dernières semaines. Selon le journaliste de Deadline, Dominic Patten, certains fans de Chappelle se sont également présentés.

Patten a assisté au débrayage de Netflix mercredi à Los Angeles, en Californie, et a publié des mises à jour en direct de la scène sur Twitter. Vers 14 h HE, il a écrit : « [Netflix walkout] devient un peu violent car [Dave Chappelle] des supporters essaient d’écraser des haut-parleurs lors d’un rassemblement à Hollywood. » Dans l’un de ses articles, il a expliqué qu’un partisan de Chappelle autoproclamé avait essayé de précipiter le microphone pendant que d’autres parlaient au rassemblement. Un deuxième partisan de Chappelle s’est présenté avec une pancarte indiquant « Dave is Funny », qui a abouti à un bref match de bousculade.

#NetflixWalkout devient un peu violent alors qu’un supporter de #DaveChappelle essaie d’écraser des haut-parleurs lors d’un rassemblement à Hollywood pic.twitter.com/5HVseClLW1 – Dominic Patten (@DeadlineDominic) 20 octobre 2021

S’adressant aux organisateurs du débrayage et du rassemblement qui a suivi, Patten a appris que les militants avaient contacté Chappelle pour essayer de l’impliquer. Ils ont déclaré n’avoir reçu aucune réponse du comédien ou de ses représentants, et sur les réseaux sociaux, beaucoup ont déclaré que Chappelle refusait de participer à un dialogue bilatéral, préférant prêcher dans ses spéciaux.

Les manifestants ont récité une « liste de demandes » pour que leur employeur corrige toute la situation, en commençant par éliminer toutes les images de Chappelle et les références à lui à l’intérieur du lieu de travail. Ils veulent également que l’entreprise reconnaisse que The Closer « cause du tort à la communauté trans » et en assume la responsabilité, et qu’elle investisse dans davantage de contenu trans et non binaire.

Le nouveau stand-up spécial de Chappelle a été créé plus tôt ce mois-ci sur Netflix, et une grande partie de celui-ci a été consacrée aux discussions sur l’activisme LGBTQ + – en le comparant spécifiquement aux protestations pour les droits civiques des Noirs américains. En cours de route, Chappelle a répété certains points de discussion transphobes qui ont été utilisés pour justifier la violence contre les personnes transgenres dans le passé, et s’est déclaré membre de la « Team TERF ». De nombreux fans de longue date de Chappelle ont publié de tristes dénonciations de son travail sur les réseaux sociaux.

Dave Chappelle n’a pas été « annulé ». Il a été invité à la table pour un dialogue transformateur mais ne se présentera pas. Il ne s’agit pas d’« annuler la culture », mais d’éviter la responsabilité. Il n’est pas une victime. L’homme vaut 50 millions de dollars. Contrairement à de nombreuses personnes trans que sa comédie stigmatise, il vivra. – Ashlee Marie Preston (@AshleeMPreston) 13 octobre 2021

Lorsque les personnes transgenres ont commencé à souligner les problèmes avec le spécial de Chappelle, Netflix est allé plus loin dans l’eau chaude en refusant de le retirer et en le défendant comme un cas de « liberté artistique ». Le co-PDG de Netflix, Ted Serandos, a déclaré plus tard au Hollywood Reporter qu’il avait » merdé » avec cette remarque, et Netflix a publié une déclaration différente mercredi en réponse au débrayage.

« Nous apprécions nos collègues et alliés transgenres, et comprenons le mal profond qui a été causé », peut-on lire. « Nous respectons la décision de tout employé qui choisit de se retirer et reconnaissons que nous avons beaucoup plus de travail à faire à la fois au sein de Netflix et dans notre contenu. »

Au moment d’écrire ces lignes, les cinq autres spéciaux de The Closer et Chappelle sont toujours en streaming sur Netflix. Le comédien lui-même n’a pas commenté le rassemblement.