Les supporters de «Free Britney» prévoient de se rallier à Amanda Bynes Next

Maintenant qu’il apparaît Britney Spears ne vivra probablement pas sous une tutelle d’ici la fin de l’année, les membres du mouvement #FreeBritney disent que leur attention se portera sur le deuxième conservateur le plus célèbre … Amanda Bynes.

TMZ s’est entretenu avec plusieurs partisans de “Free Britney” cette semaine alors qu’ils organisaient un rassemblement pour elle devant le palais de justice de LA au milieu de l’audience monumentale dans son cas.

Alors qu’ils célébraient le père de Britney Jamie étant retiré de la tutelle, nous avons demandé à quoi ils allaient consacrer leur énergie une fois l’affaire Brit terminée, et la réponse a été unanime : libérer Amanda.

Bien que nous ayons reçu diverses explications des fans de Britney sur les raisons pour lesquelles ils se rallieront ensuite à Bynes, il est clair que beaucoup d’entre eux pensent qu’elle est coincée dans une situation similaire et injuste … même s’il y a circonstances différentes.

De plus, le mouvement #FreeBritney a incité les gens à sensibiliser les gens aux pièges de la tutelle … et le cas d’Amanda semble être la prochaine étape logique.

Megan Radford, l’un des organisateurs de #FreeBritney, a déclaré à TMZ que le mouvement aiderait certainement Bynes à se battre pour mettre fin à sa tutelle … mais vise également à continuer à éduquer le grand public sur les abus de la tutelle avec des événements et des rassemblements.

Cependant, Radford dit que son groupe veut également aider toute personne victime d’abus de tutelle … et indique clairement qu’ils se concentrent toujours sur Britney jusqu’à ce qu’elle soit officiellement libre.

Comme nous l’avons signalé, Amanda a été diagnostiqué souffrant de schizophrénie et de trouble bipolaire. Elle était dans un état désespéré avant la mise en place de la tutelle. A un moment elle a aspergé son chien avec de l’essence et l’a presque allumé en feu. Ses parents ont travaillé comme restaurateurs au fil des ans et, de l’avis de tous, elle va beaucoup mieux.

Btw, fait aléatoire … avec le lien évident entre Britney-Amanda avec leurs tutelles, les 2 sont également apparus à la télévision ensemble en 2000 sur “The Amanda Show”, lorsque Spears était l’invité musical.