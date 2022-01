Les supporters de Kathy Griffin veulent qu’elle revienne à l’émission du Nouvel An de CNN avec Anderson Cooper

Une autre émission du réveillon du Nouvel An est passée et les fans ne sont toujours pas tout à fait habitués à célébrer sans la comédienne Kathy Griffin. Les utilisateurs se sont rendus sur les réseaux sociaux vendredi soir et samedi matin pour se demander pourquoi Griffin avait dû être omis de l’émission. Certains ont demandé instamment sa réintégration.

Griffin a co-animé l’émission du Nouvel An de CNN de 2009 à 2017 avec Anderson Cooper, qui la co-anime toujours mais maintenant avec Andy Cohen de Bravo. Griffin a eu sa juste part de controverses au fil des ans, mais aucune ne l’a fait virer du concert de CNN jusqu’en 2017, lorsqu’elle a publié une photo d’elle falsifiée donnant l’impression qu’elle tenait la tête décapitée du président de l’époque, Donald Trump. Les partisans de Griffin ont parlé en son nom dans de nombreux lieux depuis lors, mais peut-être aucun avec plus de véhémence que le réveillon du Nouvel An.

Il est minuit ici à Malibu en bord de mer, alors je commence mes 24 heures d’amertume annuelles. Je ne vais pas dire pourquoi. Je suis très timide à ce sujet. A lieu chaque année à la Saint-Sylvestre. Je ne vais même pas dire si c’est lié à la télévision.

Je suis trop privé 🙂 – Kathy Griffin (@kathygriffin) 31 décembre 2021

Griffin elle-même a retweeté un article de Gawker vendredi intitulé « Rendez-nous Kathy Griffin Back ». De nombreux fans étaient d’accord avec elle dans les réponses et les tweets de citation, mais d’autres encore ont pensé par eux-mêmes vendredi. Le nom de Griffin a touché certaines des listes de sujets tendance de la nuit.

À l’heure actuelle, rien n’indique que Griffin sera de retour dans l’émission du Nouvel An de CNN de si tôt. Cependant, voici quelques-uns des fans qui demandent son retour le plus fort.

Cohen

Misogyny congédie Kathy Griffin pour une photo mais laisse cette drogue être embarrassante et pas drôle à la télévision en direct. pic.twitter.com/5wKWIKv6sm – David Kane (@DKTNNS) 1er janvier 2022

Ok, je pense qu’il est temps d’amener @kathygriffin #CNNNYE pic.twitter.com/dSRcL4Nysx – Jessica Kwazz (@JessKwazz) 1er janvier 2022

De nombreux fans ont posté leurs moments les moins préférés de la nuit autour de Cohen, se demandant pourquoi il était autorisé à dire des choses controversées alors que Griffin ne l’était pas. D’autres pensaient que Cooper avait besoin d’aide dans le département de la comédie.

Une descente

quelque chose a changé lorsque Kathy Griffin a été renvoyée de CNN le réveillon du Nouvel An… nous avons besoin d’elle à sa place légitime pic.twitter.com/2BIuqBmQvU – Hale (@hallemcberry) 28 décembre 2021

Rétrospectivement, certains fans ont noté que chaque réveillon du Nouvel An a été plus sombre depuis le départ de Griffin – entre la pandémie, l’économie, la politique de division et un certain nombre d’autres problèmes. Ils se demandaient si la ramener arrangerait les choses dans un sens cosmique.

D’autres pardonnés

@CNN a laissé Jeffrey Toobin revenir ?! Je change de chaîne s’il est sur Je ne supporte pas ce type ! S’ils peuvent lui « pardonner », alors pourquoi pas Kathy ? – Shannon Scarborough (@wahineshannon) 30 décembre 2021

Les fans de Griffin ont souligné les autres experts controversés dont la réputation a été réhabilitée depuis 2017, en particulier le correspondant de CNN Jeffrey Toobin. Toobin a été licencié du New Yorker en octobre 2020 lorsqu’il a été surpris en train de se masturber lors d’une réunion par chat vidéo avec des collègues.

Tonnelier

Cooper l’a totalement abandonnée. – d’accord, c’est assez chaud (@thielenfeeling) 29 décembre 2021

Pour certains fans, le licenciement de Griffin reflète encore mal Cooper à ce jour. En plus du réseau, ils le tiennent personnellement responsable de ne pas avoir défendu son collègue.

Nouveau spectacle

Ce serait le véhicule parfait, si un réseau lui offrait une émission de NYE avec quelqu’un qu’elle pourrait tourmenter. Il monterait vite aux incontournables de NYE tv.

Je n’ai pas regardé de chaussures NYE ​​depuis que j’ai vu ça la première fois qu’elles l’ont fait sans Kathy G.

Rien de tout cela n’est plus amusant. — Asseyez-vous dessus Potsie ! (@Pussycat421) 1er janvier 2022

@kathygriffin est une alliée depuis plus longtemps que moi. Donnez-lui déjà un spécial NYE pic.twitter.com/TDRVLtSJty – akadrn (@akadrn) 30 décembre 2021

Certains fans ont proposé un nouveau spécial vacances mettant en vedette Griffin, pour concurrencer la diffusion de CNN et d’autres réseaux d’information.

Amer

Coca light? – Kathy Griffin (@kathygriffin) 31 décembre 2021

Enfin, certains fans se sont réconfortés en interagissant avec Griffin sur Twitter tout au long de la journée, traitant cela comme un « spectacle » informel en soi.

