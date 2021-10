Les supporters de l’Espanyol n’échouent pas contre Cadix

18/10/2021 à 22:18 CEST

Les fans de Perica et l’équipe marchent main dans la main cette saison. Si l’année dernière, malgré la descente en Second, la confrérie de Cornellà-El Prat régnait déjà, c’est la confirmation de l’union entre les deux. La dernière victoire contre le Real Madrid a évidemment servi à remonter le moral de la troupe.

Et cela s’est reflété dans les tribunes du stade lors du match contre Cadix. Environ 12 000 spectateurs étaient attendus dans le « Temple » bleu et blanc et au final 15 678 âmes y ont assisté. qui se sont cassé la gorge en chantant le hymne a capella avant que le ballon ne roule par un lundi soir frais qui n’invitait pas vraiment à aller au football.

Malgré tout, les fans se sont vidés tout au long du match et ont tout fait pour porter le leur. Peu importe le résultat. Raul de TomásDe plus, il est toujours en état de grâce et est devenu l’œil droit des fans. La vérité est que l’attaquant est l’un de ceux pour qui cela vaut la peine de payer un billet. Même si c’est n’importe quel lundi.