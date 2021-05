Les supporters de Manchester United protestent contre la propriété du club, envahissent Old Trafford, brandissent des pancartes «50 + 1»

Quelques heures avant le coup d’envoi prévu de Manchester United contre Liverpool à Old Trafford en Premier League aujourd’hui, de grands groupes de fans se sont présentés à l’extérieur pour protester contre la propriété du club par la famille Glazer. Cela fait suite aux manifestations qui se sont généralisées dans toute la Premier League après l’annonce de la proposition de Super League européenne il y a à peine deux semaines. La majorité des fans de United souhaitent que la famille Glazer renonce à la propriété du club.

Malheureusement, à un certain moment, un grand nombre de manifestants se sont frayés un chemin à travers des barricades à l’extérieur des entrées d’Old Trafford et ont pénétré dans le sol et sur le terrain. Il y a eu des fusées éclairantes, des chants qui retentissaient dans le contexte de la zone de diffusion de Sky Sport, et des manifestants fouillaient autour du terrain et dans les gradins. Il y a également eu des rapports selon lesquels au moins un fan s’était introduit par effraction dans l’un des vestiaires, ce qui a suscité une préoccupation importante pour les protocoles de coronavirus de la Premier League.

Photo par OLI SCARFF / . via .

Parmi la vague de protestations, de nombreux panneaux ont été vus qui disaient «50 + 1», qui est la règle de propriété que la Bundesliga emploie pour s’assurer que les clubs sont au moins majoritairement détenus par les fans. Bien sûr, il y a des zones grises à cela avec des clubs comme RB Leipzig et TSG Hoffenheim, qui ont contourné la règle des 50 + 1 dans la façon dont ils ont financé les clubs, mais le principe général est de s’assurer que les fans possèdent de lourds enjeux dans le clubs. Même au sein de la Bundesliga, il y a eu des débats en cours sur la question de savoir si l’élimination de la règle aiderait certains des soi-disant clubs «plus petits» à obtenir des conditions plus équitables et financières pour les plus grands clubs allemands comme le Bayern Munich. et Borussia Dortmund. Karl-Heinz Rummenigge a été fortement impliqué dans ces discussions dans le passé, mais avec tout ce qui se passe avec les fortes manifestations de la Super League à travers l’Europe, de nombreux fans de Premier League demandent que la règle soit établie en Angleterre.

Les mises à jour provenant d’Old Trafford et des environs n’ont pas été facilitées par le fait qu’un certain nombre de comptes de médias sociaux de la Premier League ont participé à une campagne d’interdiction d’un week-end dans le but de sensibiliser aux abus en ligne.