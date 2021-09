Les supporters de Tom Bergeron continuent de se mobiliser pour son retour

Tom Bergeron ne reviendra pas de sitôt dans Dancing With The Stars, mais cela n’empêche toujours pas les fans de la série de tweeter à quel point il leur manque. Les producteurs d’ABC et de DWTS ont choisi de donner à l’émission une nouvelle direction créative pour la saison 29, en faisant appel à Tyra Banks, gagnante d’un Emmy, comme hôte. Bergeron répond toujours aux questions des fans sur son retour à l’émission, généralement pour montrer son sens de l’humour à propos de la situation.

Bergeron devrait bientôt revenir à la télévision, mais pas dans le lieu que certains préféreraient. La semaine dernière, il a filmé un spot d’invité sur une sitcom NBC, bien qu’il ait gardé les lèvres serrées sur l’émission dans laquelle il joue. “Je viens de tourner un spot d’invité sur un (encore à la première) [NBC] sitcom. Amusant de jouer avec un casting talentueux, même si c’est le plus de temps que j’ai passé en pantalon long en dix-huit mois », a plaisanté Bergeron le 14 septembre. Dans un autre tweet du 13 septembre, il a dit à un fan qu’il devait quitter DWTS parce que « c’est vraiment gênant si quelqu’un reste dans les parages après avoir été licencié.”

Quant à Banks, sa première saison sur DWTS a mal commencé, mais les choses se sont apaisées au fil de la saison. Son plus gros problème est survenu lors d’un épisode d’octobre 2020, lorsqu’elle a accidentellement annoncé le mauvais couple en révélant les résultats du sondage. Lors de la tournée de presse de la Television Critics Association en août, Banks a déclaré qu’elle avait appris à gérer les critiques après avoir passé presque toute sa vie sous les projecteurs.

“Le monde est en colère contre le talent. Mais il y a toute une salle de contrôle et des choses qui se passent et une folie qui se passe, et je suis nourri de certaines choses, je dis certaines choses qu’on me dit. Mais c’est ce que c’est”, a déclaré Banks. . “Nous sommes une équipe. Et parfois, vous devez prendre des fléchettes pour l’équipe, et je les ai prises. Et je continuerai à les prendre … On m’en a reproché, et ce n’était pas moi. Et je pense que c’est très important dire.” Banks pourrait peut-être repousser ses critiques, mais Bergeron manque toujours aux fans de DWTS. Voici un aperçu de la réaction des fans à une autre première sans l’ancien animateur de l’America’s Funniest Home Video.

‘Tom me manque’

La danse est assez bonne jusqu’à présent. #DWTS Mais Tom Bergeron me manque. Tyra prend trop d’air. – Allison (@v_streamer) 21 septembre 2021

« Tom Bergeron me manque, ils doivent le ramener la saison prochaine », a écrit un fan.

‘#BringBackTom’

Quatre minutes et je ne peux pas regarder. Ils doivent récupérer Tom Bergeron et Erin Andrews. J’aime Tyra Banks dans les autres émissions auxquelles elle a participé, mais ce n’est pas le format pour elle.#DWTS30 – Lisa (@purpleflash2) 21 septembre 2021

” Heureux de voir [DWTS] de retour mais il me manque toujours d’avoir [Bergeron] en tant qu’hôte ou au moins co-animateur de l’émission. [Banks] ça ne suffit pas #BringTomBack”, a écrit un autre fan.

“Ce ne sera jamais bizarre”

Je n’ai rien contre Tyra, elle va bien, j’ai regardé le top model pendant des années, mais les hôtes OG me manquent juste – Hannah (@pastelheart1997) 21 septembre 2021

“Ce ne sera jamais bizarre que [Bergeron] et [Erin Andrews] n’hébergent pas”, a commenté un fan.

