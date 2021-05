Les supporters de Tottenham manifestent devant le stade pour demander la démission du conseil d’administration avec des bannières “ ENIC out ”

Les partisans ont exprimé leur colère contre ENIC et le président Daniel Levy alors que des centaines de personnes se sont rassemblées samedi à midi “dans le cadre d’un week-end de manifestations pacifiques”.

D’autres manifestations devraient avoir lieu aux Spurs la semaine prochaine, dont une avant le match à domicile de dimanche contre les Wolves et une avant le dernier match à domicile de la saison contre Aston Villa mercredi où environ 10000 fans reviendront au stade.

Alors que les fans se rassemblaient samedi, il y avait des chants de «nous voulons ENIC dehors» et une bannière disait: «£ NIC dehors. Profiter avant la gloire ».

Une autre bannière disait: «Si vous ne gagnez rien, vous avez eu une mauvaise saison» – Bill Nicholson. 20 ans. 1 Coupe de la Ligue. Levy Out ».

Tottenham a répondu cette semaine aux troubles généralisés des supporters à la suite de leur implication dans l’échec de la Super League européenne en annonçant qu’ils ajouteraient un représentant des fans au conseil d’administration.

Mais le club reste en désaccord avec la confiance de ses supporters, chaque partie étant frustrée par le manque de discussions depuis l’effondrement de la Super League.

S’exprimant avant la manifestation prévue, l’entraîneur par intérim des Spurs, Ryan Mason, a déclaré qu’il était important de rétablir le lien entre le club et les fans avant les manifestations prévues contre la propriété.

Mason dit qu’il est important de réaligner les fans et le club et a déclaré: «Je respecte les fans, ils sont le cœur et l’âme du club de football et leur opinion compte, c’est vraiment le cas. Nous voulons que nos fans, notre équipe, notre club de football soient alignés, tous tirant dans la même direction. »