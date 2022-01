Les supporters d’Elche protestent contre les arbitrages avec sifflets et cartons rouges

02/01/2022 à 17:12 CET

.

Les supporters d’Elche ont montré ce dimanche, lors du match contre Grenade, leur malaise face à l’arbitrage que l’équipe reçoit au cours de la saison avec un coup de sifflet fort et l’affichage de cartons rouges à la 12e minute de jeu.

La protestation, initiative de la Fédération de Peñas del Elche et la Stand d’animation, a duré à peine une trentaine de secondes et a coïncidé avec une faute en faveur de l’équipe d’Elche, tandis que les sifflets et les huées ont été plus nombreux que les cartons rouges et ont laissé place, quelques secondes plus tard, aux cris d’encouragement à Elche.

Les protestations ont été répétées trois minutes plus tard, lorsque l’arbitre a annulé un but qu’il avait précédemment concédé pour Guido Carrillo après avoir vu le jeu dans le VAR et décidé de ne pas considérer le but pour une éventuelle faute de l’attaquant sur le gardien de Grenade.

L’équipe et ses supporters ont été particulièrement sensibilisés par les deux derniers arbitres contre Valence, où un tir qui pouvait franchir la ligne de but dans le temps additionnel (2-1) n’a pas été marqué par but, et contre Barcelone, où, entre autres, joue , une main précédente n’a pas été appréciée dans l’action qui a déclenché le 3-2 final.