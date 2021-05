Les supporters divertissent l’équipe de l’Espanyol au stade

09/05/2021 à 21:28 CEST

Roger Payró

Cela ne restera pas dans l’histoire comme l’une des célébrations les plus emblématiques, mais finalement l’équipe et les fans pourraient se sentir proches, très proches. Peut-être trop, car nous ne devons pas oublier que nous continuons en période de pandémie et environ 2000 fans qui reçurent l’expédition à leur retour de Saragosse ne gardèrent pas une distance de sécurité. Compréhensible qu’après la pénitence d’avoir traversé la Seconde, veulent fêter le retour dans l’élite, bien que toujours avec une tête. Oui, des masques ont été vus – quoi de moins! – ainsi que d’autres matériaux plus typiques des festivités; drapeaux, bannières, foulards, t-shirts & mldr; tout pour réchauffer l’équipe lors d’une célébration «impromptue» au sommet du parking du stade.

Nous les mettons entre guillemets car depuis que le 0-0 à La Romareda a scellé la promotion en Première Division, les fans n’ont fait cela que pour célébrer. A partir de ce matin, il y avait déjà des rassemblements organisés par Curva et Juvenil dans le près du stade RCDE, où l’entraîneur avec l’équipe est arrivé vers 13h00.. J’étais présent Raul Tamudo, à qui les fans ont applaudi avec sa chanson classique, l’une des nombreuses qui sonnait et certaines initiées par des joueurs tels que David López ou Nico Melamed, deux profils très différents au sein d’un gabarit plus que uni.

Marron, échevelé

«Vous tous qui êtes ici, un par un, et tous (en référence à l’équipe) sont les véritables architectes et protagonistes de cette promotion. Cela a été une longue année, avec de nombreuses difficultés, mais nous vous avons remarqué sur ce chemin. Vous nous avez manqué à l’intérieur du stade mais il ne reste plus grand-chose et nous nous reverrons en première division & rdquor;dit un échevelé Vicente Moreno, déjà loin du discours de prudence qu’il a maintenu tout au long de l’année. Il a même rebondi lorsque le public le lui a demandé.

Keidi Bare Il ouvrit une bouteille de champagne et fut l’un des plus animés. “Merci d’être venu, aujourd’hui est le plus beau jour de ma vie & rdquor;, a assuré l’Albanais. Il y avait des parlements pour plusieurs, parmi eux Embarba, que les fans ont demandé à rester. «Merci au nom de tous mes collègues. J’espère que vous avez été fier de nous. Ils ont été de très mauvais moments dans lesquels vous avez toujours été avec nous et c’est là que vous pouvez voir l’ampleur de ce passe-temps, de ce club et de cette équipe. Nous sommes de premier ordre, allez! & Rdquor ;.

«On est en premier, on le mérite», a-t-il souligné Cabrera, qui a plaisanté en tant que traducteur de Wu lei, qui a dit quelques mots en chinois bien qu’il ait aussi osé parler espagnol: «Je t’aime beaucoup & rdquor;, cria-t-il notoirement heureux malgré l’année difficile qu’il a dû affronter. «Notre force est ‘la força d’un sentiment’ et notre union, merci à tous & rdquor;, a-t-il souligné Nany dimata, qui a déjà de bonnes notions de la langue.

“Sans toi, ce serait impossible, alors profitez-en et l’année prochaine pour en savoir plus & rdquor; célèbre Diego Lopez, pour qui les fans ont demandé “Sélection”. Poignée, qui a assuré que «l’année dernière j’ai dû le souffrir au loin», il a également pris la parole même si pour l’instant il n’y a toujours pas de nouvelles de son renouvellement, un des aspects qui inquiétait les âmes présentes. Cependant, aujourd’hui la gaieté régnait. Il jouait déjà après les déceptions du passé.