Les supporters du Bayern Munich et du Borussia Dortmund coordonnent les manifestations contre la réforme de la Ligue des champions

Les supporters du Bayern Munich et du Borussia Dortmund ne s’unissent pas très souvent, mais quand ils se réunissent, ils vous le font savoir. Les deux clubs ont joué à domicile cette semaine en UEFA Champions League et, dans un effort clairement coordonné, ont montré leur mécontentement face aux derniers changements apportés à la compétition. Lors du match de Dortmund contre le Sporting mardi et du match du Bayern contre le Dynamo Kyiv mercredi, les supporters ont déployé de grandes banderoles (plus tard confisquées par l’UEFA) sur lesquelles on pouvait lire :

ARRÊTEZ LES RÉFORMES DE L’UCL ! DU FOOTBALL POUR DES MILLIONS DE FANS – PAS DES MILLIARDS D’EUROS !

C’est, bien sûr, un rejet des changements à venir de la Ligue des champions à partir de la saison 2024/25 que les conseils d’administration des deux clubs ont soutenu au lieu de rejoindre la Super League qui allait et venait en une journée.

Qu’est-ce que cela signifie pour l’avenir de la compétition? Malheureusement, rien. Ça va encore arriver, et les deux clubs seront là. Les supporters vont être là dans les tribunes soutenant les clubs lorsque le cadavre gonflé de la Ligue des champions donnera le coup d’envoi à l’automne 2024.

Pourtant, les fans indiquent clairement à l’UEFA et aux conseils d’administration du Bayern et du BVB que les nouvelles réformes de l’UCL sont mauvaises pour le sport.