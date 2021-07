Les supporters du Paris Saint-Allemand accrochent une banderole anti-Paul Pogba devant le Parc des Princes z .

Des supporters du PSG ont accroché une banderole anti-Paul Pogba devant le Parc des Princes (Photo: . / RMC)

Un groupe de fans du Paris Saint-Germain a fait connaître ses sentiments envers Paul Pogba en accrochant une banderole à l’extérieur du Parc des Princes, avertissant la star de Manchester United qu’il n’était pas recherché dans la capitale française.

L’avenir du joueur de 28 ans à Old Trafford reste une question de spéculation intense avec les géants de la Ligue 1 qui auraient pour but de tester la détermination de United avec une offre d’ouverture de 43 millions de livres sterling.

Pogba n’a plus qu’un an sur son contrat actuel et il semble peu probable qu’il signe une prolongation qui laisse son club actuel dans une sorte de dilemme.

Ole Gunnar Solskjaer a publiquement déclaré son désir de garder Pogba à plusieurs reprises la saison dernière, mais avec une résolution de contrat peu probable, il est peu probable que les chefs de United tolèrent la perspective de perdre un joueur, qui a coûté 89,9 millions de livres sterling il y a quatre ans, pour rien ensuite l’été.

La Juventus espérait re-signer Pogba mais n’a pas les fonds pour conclure un accord pendant la fenêtre de transfert actuelle, tandis que le Real Madrid et Barcelone, qui ont convoité le vainqueur de la Coupe du monde dans le passé, sont dans un désarroi financier similaire.

Les fans du PSG ont placé une banderole anti-Paul Pogba devant le Parc des Princes alors que les spéculations sur son arrivée possible s’intensifient : “Pogba, tu devrais écouter ta mère, elle ne veut pas de toi ici. Nous non plus !â ???? (RMC) pic.twitter.com/dbe67KtkCu – Recevez l’actualité du football français (@GFFN) 24 juillet 2021

Le PSG représente donc la destination la plus logique pour Pogba dont l’agent, Mino Raiola, a déjà conclu un accord pour que l’un de ses autres grands clients, Gianluigi Donnarumma, rejoigne les géants de la Ligue 1 ce mois-ci.

Malgré ses talents évidents, un groupe d’ultras du PSG est satisfait d’un joueur connu pour soutenir les féroces rivaux nationaux de Marseille liés à leur club.

Vendredi, en signe de protestation, une banderole a été déployée devant le stade du PSG, sur laquelle on pouvait lire : “Pogba, tu devrais écouter ta mère, elle ne veut pas de toi ici. Nous non plus!’

Pendant ce temps, l’avenir de Pogba étant tellement incertain, United serait à la recherche de successeurs potentiels.

Eduardo Camavinga de Rennes est très apprécié des personnalités clés d’Old Trafford, tandis que Declan Rice et Saul Niguez de l’Atletico Madrid ont également été fortement liés ces dernières semaines.



