Les supporters écossais célèbrent le match nul avec l’Angleterre à Londres, des arrestations ont été effectuées mais quelques rues de rangement repérées à Leicester Square alors que l’équipe remercie les supporters d’avoir « fait ressembler Wembley à Hampden »

C’était un moment à savourer pour les fans écossais à Wembley, car le tirage au sort signifiait que le rêve de l’Euro 2020 n’était pas encore terminé.

Beaucoup vous diront qu’ils n’ont pas eu de chance de ne pas gagner, y compris le capitaine Andy Robertson, tandis que l’équipe écossaise était reconnaissante d’avoir fait ressembler le stade national anglais à Hampden Park.

Le Met a été occupé à Londres dans le cadre de son opération pour le match de groupe Euro 2020

Seuls quelques milliers de fans avaient des billets de match, mais beaucoup d’autres sont venus à Londres et ont fait la fête dans la capitale avant, pendant et après le match.

Cependant, certains sont encore allés trop loin car la police métropolitaine a révélé que 30 arrestations avaient été effectuées à Londres, dont quatre pour voies de fait contre la police.

Des milliers de supporters écossais sont descendus à Londres, dont beaucoup sans billets pour le match, et ont afflué dans les zones touristiques ainsi qu’à Wembley.

« La majorité se trouvait dans le centre de Londres ; 5 se trouvaient dans les environs de Wembley. Merci à tous ceux qui se sont conformés aux agents alors qu’ils s’engageaient avec la foule toute la journée et toute la nuit », a déclaré un tweet du Met.

“Il y a eu 13 arrestations pour des infractions à l’ordre public, 6 pour ivresse et désordre, 4 pour voies de fait contre la police, 3 pour voies de fait, 2 liées à des drogues de classe A et une pour violation d’une ordonnance de dispersion et d’une ordonnance d’interdiction”, a déclaré la force. ajoutée.

Certains, cependant, n’étaient pas tous “turbulents”, car des images ont émergé de partisans attentionnés restant sur place pour nettoyer les déchets dans les rues de la capitale, notamment des sacs en plastique et des canettes de bière.

C’était la première fois que les deux équipes se rencontraient dans un tournoi international depuis 1996, lorsque l’Angleterre s’imposait 2-0 à l’ancien Wembley.

C’était très différent cette fois, cependant, car les visiteurs ont gardé l’attaquant Harry Kane silencieux et n’ont pas eu la chance de gagner.

Les supporters écossais avec des billets sont restés à l’intérieur de Wembley pour féliciter leur équipe pour un résultat inattendu

“Je pense que nous aurions dû gagner le match”, a déclaré Robertson à talkSPORT. «Je crois que nous aurions pu avoir plus de jeu.

«Nous avons créé des occasions et cela aurait pu être beaucoup plus, mais nous ne pouvons pas contester le fait de venir ici et de garder une cage inviolée contre l’un des favoris du tournoi sur leur propre terrain.

“Mais une fois que la poussière sera retombée, ils seront déçus de ne pas avoir remporté les trois points.”

Pour se qualifier pour les huitièmes de finale, l’Ecosse doit battre la Croatie mardi à Hampden Park.