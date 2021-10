L’Ecosse a marqué un vainqueur de dernière minute contre Israël samedi et, mon garçon, a-t-il apprécié.

Après s’être retrouvés 1-0 et 2-1 derrière, un vainqueur des arrêts de jeu de Scott McTominay a permis à l’équipe de Steve Clarke de faire un pas de plus vers la qualification pour la Coupe du monde 2022 avec une victoire 3-2.

La foule s’est déchaînée alors que Scott McTominay a empoché un vainqueur de dernière minute

Le milieu de terrain d’Aston Villa, John McGinn, a annulé le premier match d’Eran Zahavi à la 29e minute, avant que Munas Dabbur ne rétablisse l’avance des visiteurs en première mi-temps.

L’attaquant des Queens Park Rangers, Lyndon Dykes, a ensuite égalisé à nouveau après la pause, compensant son premier penalty manqué, McTominay apparaissant au deuxième poteau d’un corner tardif pour marquer le but vainqueur sur la ligne.

La foule de Hampden Park, qui s’attendait probablement au pire lorsque son équipe a pris deux retards, a célébré avec insistance le but de dernière minute.

Et, tout comme ils l’ont fait tout au long de l’Euro 2020, les fans à domicile ont chanté une interprétation de « Yes Sir, I Can Boogie » alors que le coup de sifflet à plein temps était sifflé.

Une vidéo publiée sur les réseaux sociaux montre l’équipe écossaise défilant sur le terrain, alors que la foule entonne son nouvel hymne non officiel.

Les joueurs – dont le buteur McTominay, la star de Liverpool Andy Robertson, l’as des Rangers de 19 ans Nathan Patterson et Ryan Christie de Bournemouth – semblaient apprécier la chanson autant que les supporters.

Et le patron de Tartan Army, Clarke, dit que les fans ont joué un rôle important dans leur retour à Glasgow.

Il a déclaré: «C’était une excellente façon de terminer le match et vous voyez l’atmosphère dans la foule.

Steve Clarke était ravi de la victoire

« Nous pouvons nous amuser, mais pas trop parce que c’est l’une des finales de la coupe à l’écart, maintenant nous devons nous dépoussiérer et affronter les Féroé.

«Cela nous donne un peu plus de conviction à l’avenir, mais je n’arrête pas de dire à propos de ce groupe de joueurs – ils le montrent à chaque fois qu’ils entrent sur le terrain.

L’armée tartan a boogi toute la nuit

« Ils veulent réussir pour leur pays, et c’est le but de la seconde mi-temps. »

Alors que McTominay de Manchester United s’est inscrit sur la feuille de match, c’est Robertson de Liverpool qui était l’homme vedette de l’Écosse, l’arrière gauche fournissant des passes décisives pour deux des trois buts écossais.

Une salle comble à Hampden devrait être créditée de ce retour ! Quelle ambiance et un gros 3 points à l’appui ! pic.twitter.com/o1aqn0tA3e – Andy Robertson (@andrewrobertso5) 9 octobre 2021

Billy Gilmour de Chelsea, prêté pour la saison à Norwich, a également impressionné, alors que le joueur de 20 ans s’est intensifié lorsque son équipe avait besoin de lui en seconde période.

L’Ecosse affrontera maintenant les îles Féroé mardi, alors qu’elles cherchent à s’appuyer sur leur victoire phénoménale de samedi soir et se rapprochent encore plus d’une place pour les barrages.

