Les supporters suédois affrontent la chaleur de Séville avant le match contre l’Espagne en Euro 2021

14/06/2021

Le à 20:04 CEST

Jordi Gil – Séville (Envoyés spéciaux)

Les heures avant les débuts de l’Espagne en Eurocup 2021 ont été marqués par une chaleur intense. Les supporters suédois ont réagi et, malgré les restrictions sanitaires, sont venus en nombre à Séville. On estime que 3 000 Scandinaves se sont rendus dans la capitale Séville pour assister au crash.

Ces fans se sont distingués par leur excellent comportement et leur civilité. Bien sûr, la chaleur intense a fait une brèche dans certains ventilateurs pas habitués à températures qui, dans certaines phases de la journée, ont atteint 40 degrés. Les abonnés cherchaient désespérément des ombres dans les environs désertiques de La Cartuja et les petits bars de rue installés à la porte de l’établissement étaient une oasis pour eux. Le combat consistait à obtenir un parapluie pour éviter le soleil.

Les fans espagnols étaient plus nombreux, mais pas de manière exagérée- car seuls 16 000 spectateurs sont autorisés à. La ‘Marea Roja’, un groupe d’adeptes de La Roja qui rassemble des fans de tout le pays, s’est fait remarquer avec ses chansons. Et, comment pourrait-il en être autrement, Manolo del Bombo a rempli son rendez-vous dans un grand tournoi encourageant l’Espagne. Manolo couvre sans interruption l’équipe nationale depuis la Coupe du monde 1982. Il est l’adepte numéro 1 du Rouge par excellence.

Normes Covid

Le retour du public dans les stades, malgré une forme réduite, a donné de la joie à la ville et aussi une injection économique à l’accueil et aux services toujours les bienvenus. De plus, tout cela sans incident grâce à la civilité des deux hobbies.

Les règles pour le Covid-19 étaient rigoureuses en entrant dans le stade. Vous ne pouvez ni manger ni boire à l’intérieur et vous devez toujours porter un masque, en plus de la séparation entre les sièges.

Bien qu’il n’était finalement pas obligatoire de passer un test d’antigène et une PCR pour les fans, un espace volontaire a été mis en place où les fans pouvaient subir un test d’antigènes ou une PCR pour le prix de 35 et 98 euros, respectivement.